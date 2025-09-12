Northrop Grumman fait progresser le B-21 Raider à travers les essais et la production

Un second B-21 d'essais livré à Edwards AFB

Le tout dernier B-21 Raider a décollé de l'usine de fabrication de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie le 10 septembre au matin. L'appareil est arrivé à la base aérienne d'Edwards après avoir effectué un vol d'essai complet. Avec l' arrivée du deuxième avion d'essai, Northrop Grumman et l'US Air Force vont approfondir les tests des capacités avancées du B-21.

Des essais sur les armements et systèmes de mission du B-21

La prochaine phase des essais en vol ira au-delà des performances de vol et portera sur l'armement et les systèmes de mission du B-21. Un progiciel amélioré démontrera comment Northrop Grumman a l'ambition de fournir des mises à niveau transparentes à la flotte de B-21, garantissant ainsi que sa capacité opérationnelle et son armement évoluent pour devancer toute menace existante. L'extension des essais en vol complète une campagne d'essais au sol qui inclut plusieurs B-21. Les ingénieurs ont testé le B-21 afin de certifier qu'il peut voler dans les conditions de mission les plus extrêmes et démontreront la durabilité du B-21 en simulant des conditions de vol tout au long de sa durée de vie. Selon Northrop Grumman "les résultats de ces essais continuent de dépasser régulièrement les prévisions des modélisations numériques, renforçant ainsi la confiance dans les performances et les progrès du B-21".

Simulateurs pour le personnel au sol

Northrop Grumman prépare l'US Air Force à exploiter et à entretenir le B-21 grâce à ses outils de gestion de flotte de sixième génération. La société développe des capacités de formation complètes, notamment des simulateurs haute fidélité et plein mouvement, des laboratoires immersifs et des espaces virtuels, dans le cadre de l'unité de formation officielle de l'US Air Force à Ellsworth AFB, dans le Dakota du Sud. Northrop Grumman crée des contenus et des dispositifs de formation destinés aux futurs pilotes, armuriers, techniciens de maintenance et personnel de soutien qui exploiteront l'avion.

Accélérer les livraisons

Les futurs techniciens de maintenance de l'US Air Force utiliseront l'outil de gestion de flotte B-21 que Northrop Grumman développe actuellement pour les activités de maintenance et de soutien de l'avion. Déjà équipé de données d'essais en vol, l'outil de gestion de flotte permettra de maintenir le B-21 en état de vol. Grâce aux progrès réalisés dans le cadre du programme et aux performances réalisées lors des essais au sol et en vol, Northrop Grumman veut accélérer la livraison du bombardier furtif de sixième génération.