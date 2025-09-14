L'italie de nuit, vue depuis l’ISS

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Cet été, l’astronaute japonais Kimiya Yui a partagé un somptueux cliché de la botte italienne vue depuis l’orbite terrestre, de nuit.
Membre de l’Expedition 73/74, l’astronaute japonais Kimiya Yui (55 ans) séjourne depuis le 2 août dernier à bord de la Station spatiale internationale, qu’il a rejointe à l’aide d’une capsule Crew Dragon de SpaceX (mission Crew 11).
Kimiya Yui avait déjà séjourné près de cinq mois à bord de l’ISS entre juillet et décembre 2014 (également comme ingénieur de vol), à l’occasion de l’Expedition 44/45.
Cet été, à travers un des hublots du complexe orbital, Kimiya Yui a immortalisé un survol de l'Italie, de nuit, qu’il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux.
Grâce lumières des villes, l’archipel italien se dessine parfaitement au milieu de la Méditarranée, entouré d’une mer noire d’encre.
Mais on distingue également d’autres phénomènes météorologiques ou physico-chimiques : au sud, des orages qui illuminent des nuages ; en-dessous, les feux de forêt en Grèce ; et au nord, un panneau solaire laisse apparaitre une aurore boréale…
Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Cet été, l’astronaute japonais Kimiya Yui a partagé un somptueux cliché de la botte italienne vue depuis l’orbite terrestre, de nuit.
Membre de l’Expedition 73/74, l’astronaute japonais Kimiya Yui (55 ans) séjourne depuis le 2 août dernier à bord de la Station spatiale internationale, qu’il a rejointe à l’aide d’une capsule Crew Dragon de SpaceX (mission Crew 11).
Kimiya Yui avait déjà séjourné près de cinq mois à bord de l’ISS entre juillet et décembre 2014 (également comme ingénieur de vol), à l’occasion de l’Expedition 44/45.
Cet été, à travers un des hublots du complexe orbital, Kimiya Yui a immortalisé un survol de l'Italie, de nuit, qu’il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux.
Grâce lumières des villes, l’archipel italien se dessine parfaitement au milieu de la Méditarranée, entouré d’une mer noire d’encre.
Mais on distingue également d’autres phénomènes météorologiques ou physico-chimiques : au sud, des orages qui illuminent des nuages ; en-dessous, les feux de forêt en Grèce ; et au nord, un panneau solaire laisse apparaitre une aurore boréale…
Grâce aux différents sites de live tracking, il était possible d’apercevoir ce 10 septembre le tout premier vol en Belgique du tout premier drone MALE MQ-9B belge (MS-01). Pendant un peu moins de deux heures, le drone était visible en train de survoler le sud du territoire belge.
Commentaires