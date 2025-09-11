Istres se prépare à accueillir Stratobus

La Base Aérienne 125 a accueilli le 10 septembre le tout premier comité de pilotage du projet, réunissant pour la première fois l’ensemble des parties prenantes.
Développé depuis 2014 par Thales Alenia Space et officiellement lancé en 2016, le projet Stratobus est un dirigeable de la famille des HAPS (High Altitude Platform Systems), capable de voler à 20 kilomètres d’altitude, pour effectuer des missions duales (surveillance, communications…).
L’engin mesure 140 mètres de long pour un diamètre de 32 mètres ; sa masse est de l'ordre de 8 tonnes.
Il se présente comme une plateforme stratosphérique, à mi-chemin entre le drone, le dirigeable et le satellite.
Stratobus doit effectuer son premier vol à échelle 1 en 2030 à partir de la Base Aérienne 125 à Istres, dans les Bouches-du-Rhône (la plus grande base de l’Armée de l’Air et de l’Espace), qui mettra à disposition une de ses parcelles pour accueillir le futur stratoport.
Le tout premier comité de pilotage (copil) du futur stratoport s’est déroulé le 10 septembre sur la BA 125, sous la présidence du commandant de la base.
L’ensemble des parties prenantes s’est ainsi réuni pour la première fois : la BA 125, Thales Alenia Space (porteur du projet), la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la sous-préfecture d’Istres, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et la Direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement (DTIE), chargée des politiques domaniale et immobilière du ministère des Armées.
Cette réunion marque une étape clé de cet ambitieux projet, dont le coût était estimé il y a trois ans à 63,5 millions d’euros (avec une contribution de 43 millions de la part du Fonds européen de défense (FED).
