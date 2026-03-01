L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ
L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ
© P.-F. Mouriaux / Air & Cosmos
Pierre-François Mouriaux
A Cocoa Beach, Pierre-François Mouriaux

publié le 01 mars 2026 à 07:00

1573 mots

whattsap linkedin twitter facebook

L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ

A la veille du départ de Sophie Adenot vers la Station spatiale internationale, les personnalités présentes en Floride affichaient une grande satisfaction et beaucoup de sérénité. Air & Cosmos a recueilli quelques commentaires.

« Une excellente astronaute »

L’astronaute belge Frank De Winne, directeur du Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne, est le premier interrogé. Il se réjouit de voir un nouveau chapitre s’ouvrir dans l’histoire des vols habités européens : « La mission Epsilon, c’est pour nous le premier vol d’un membre de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Iran : les frappes se poursuivent de part et d’autre

Iran : les frappes se poursuivent de part et d’autre

Ce dimanche, Israël poursuit son attaque sur l’Iran, annonçant des destructions d’objectifs, tandis que Téhéran riposte avec des tirs sur les pays voisins, notamment les monarchies du Golfe.

Iran : les annulations de vols se poursuivent

Iran : les annulations de vols se poursuivent

De nombreuses compagnies, dont Air France, continuent de suspendre leurs vols vers le Moyen-Orient.

Iran : le trafic aérien au Moyen-Orient face à l’escalade
Défense

Iran : le trafic aérien au Moyen-Orient face à l’escalade

Routes coupées, espaces fermés, annulations massives, le trafic aérien est bouleversé depuis la frappe conjointe entre les États-Unis et Israël contre de nombreuses installations militaires ou politiq ...

Pierre-François Mouriaux
A Cocoa Beach, Pierre-François Mouriaux
01/03/2026 07:00
1573 mots

Espace

L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ

A la veille du départ de Sophie Adenot vers la Station spatiale internationale, les personnalités présentes en Floride affichaient une grande satisfaction et beaucoup de sérénité. Air & Cosmos a recueilli quelques commentaires.

L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ
L’excellence de Sophie Adenot saluée avant même son départ

« Une excellente astronaute »

L’astronaute belge Frank De Winne, directeur du Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne, est le premier interrogé. Il se réjouit de voir un nouveau chapitre s’ouvrir dans l’histoire des vols habités européens : « La mission Epsilon, c’est pour nous le premier vol d’un membre de la promotion d’astronautes qui ont été sélectionnés en 2022. Cela

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Iran : les frappes se poursuivent de part et d’autre

Iran : les frappes se poursuivent de part et d’autre
Iran : les annulations de vols se poursuivent

Iran : les annulations de vols se poursuivent
Iran : le trafic aérien au Moyen-Orient face à l’escalade
Défense

Iran : le trafic aérien au Moyen-Orient face à l’escalade