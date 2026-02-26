Face à Boeing, Airbus montre qu'il garde une longueur d'avance
© Airbus
publié le 26 février 2026 à 07:00

La compétition s'est resserrée dans le duopole des avionneurs mondiaux. Le constructeur américain a signé un retour inespéré il y a encore peu, mais son concurrent européen reste le plus rentable, en dépit de perspectives encore contrariées par le motoriste Pratt & Whitney.

Il y a un mois, Boeing faisait forte impression en revenant dans le vert pour la première fois depuis 2018. De quoi soulever un certain enthousiasme au vu de la période noire qu'il venait de traverser. Pourtant, force est de constater qu'il est encore en redressement quand Airbus continue

La compétition s'est resserrée dans le duopole des avionneurs mondiaux. Le constructeur américain a signé un retour inespéré il y a encore peu, mais son concurrent européen reste le plus rentable, en dépit de perspectives encore contrariées par le motoriste Pratt & Whitney.

Il y a un mois, Boeing faisait forte impression en revenant dans le vert pour la première fois depuis 2018. De quoi soulever un certain enthousiasme au vu de la période noire qu'il venait de traverser. Pourtant, force est de constater qu'il est encore en redressement quand Airbus continue de se développer avec une rentabilité renforcée. Le 19 février,

