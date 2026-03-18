Rolls-Royce va faire avancer le projet de démonstrateur UltraFan 30

Rolls-Royce va diriger le projet Unified

Rolls-Royce a obtenu un financement de 64 millions d’euros de Clean Aviation pour diriger le projet UNIFIED (Ultra Novel and Innovative Fully Integrated Engine Demonstrations), un projet de recherche collaboratif visant à soutenir le développement et les essais au sol prévus du démonstrateur UltraFan 30. Le projet se concentrera sur la maturation et le perfectionnement des technologies de propulsion de nouvelle génération destinées aux futurs avions monocouloirs, en soutenant les essais au sol prévus du démonstrateur UltraFan 30 en 2028 et en contribuant à établir une feuille de route crédible vers de futurs essais en vol.

Pas d'offre jusqu'alors pour le segment monocouloir

Jusqu’alors, Rolls-Royce s’était majoritairement focalisé sur les Boeing 787 (avec le Trent 1000, lequel reprend beaucoup d’éléments du Trent 900 lui-même dédié à l’Airbus A380). Figure également le XWB-84, dont la dernière version EP (acronyme de Enhanced Performance ou performances améliorées), qui a été certifiée en avril 2025 et se destine à l’Airbus A-350. En parallèle, Rolls-Royce a développé la gamme Pearl, essentiellement consacrée aux jets d’affaires (le Pearl 15 qui motorise les Global 5500 et 6500 et le dernier en date, le Pearl 10X qui motorise le Falcon 10X de Dassault Aviation, voir A&C n°2962 en kiosque cette semaine) qui connaît actuellement un succès commercial. Mais entre les deux segments d’avions, le motoriste britannique ne dispose pas actuellement d’offre destinée aux monocouloirs et autres moyen-courriers. Ce qu'il espère bien combler au travers du lancement de ce nouveau programme de recherches.

Un dérivé du démonstrateur technologique Ultrafan

L'UltraFan 30 sera donc la première application et le premier dérivé concret à échelle réduite du démonstrateur technologique du même nom, dont la principale caractéristique est d'avoir une soufflante hors norme de 3,55 m de diamètre. L'énorme turboréacteur, UF001, a fait l'objet d'une campagne d'essais au sol à Derby au sein du Testbed 80, le banc d'essai nouvellement inauguré, à partir de mai 2023 et avec utilisation de carburant durable de type SAF.