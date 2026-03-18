Parrot : commande de microdrones pour l’OTAN
Parrot : commande de microdrones pour l’OTAN
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Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 18 mars 2026 à 11:00

249 mots

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Parrot : commande de microdrones pour l’OTAN

Le 17 mars, le fabricant français de microdrones a annoncé avoir reçu une commande de l’OTAN, pour le compte de deux pays membres dont la Finlande.

Des rayons de la Fnac à la frontière russe. Le droniste Parrot a annoncé la première commande de l’OTAN pour des microdrones de surveillance ANAFI UKR. Une partie d’entre eux sera pour la Finlande, l’autre pour un autre pays membre non connu. Les deux pays ont passé commande via l’agence de l’OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). Le montant du contrat n’a pas été dévoilé. Au début de l’année, Parrot avait annoncé un contrat à 15 M€ pour la Finlande.

Il n’est pas précisé combien de drones compte la commande. Le communiqué précise que les expéditions ont débuté au 1er trimestre 2026 par tranches successives de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance nous emmenant à des volumes de plusieurs milliers d’unités.

Le drone ANAFI UKR pèse moins d’un kilo. Il peut être utilisé pour des missions de surveillance mais son autonomie est néanmoins limitée. Après une certaine expérience du terrain en Ukraine, Parrot est devenu un spécialiste de petits drones d’observation.

Parrot a opéré au bon moment à un grand écart dans sa stratégie commerciale. Au bord de la faillite en 2017, le groupe s’est réorienté vers le marché de la défense. Un revirement expliqué par son patron Henry Seydoux sur l’émission Air&Défense sur BFM Business (animée en partenariat avec La Tribune et Air & Cosmos).

Mots clés

PARROT drones Microdrones isr commande otan surveillance Finlande Finlande OTAN


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18/03/2026 11:00
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Il n’est pas précisé combien de drones compte la commande. Le communiqué précise que les expéditions ont débuté au 1er trimestre 2026 par tranches successives de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance nous emmenant à des volumes de plusieurs milliers d’unités.

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