Parrot : commande de microdrones pour l’OTAN

Des rayons de la Fnac à la frontière russe. Le droniste Parrot a annoncé la première commande de l’OTAN pour des microdrones de surveillance ANAFI UKR. Une partie d’entre eux sera pour la Finlande, l’autre pour un autre pays membre non connu. Les deux pays ont passé commande via l’agence de l’OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). Le montant du contrat n’a pas été dévoilé. Au début de l’année, Parrot avait annoncé un contrat à 15 M€ pour la Finlande.

Il n’est pas précisé combien de drones compte la commande. Le communiqué précise que les expéditions ont débuté au 1er trimestre 2026 par tranches successives de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance nous emmenant à des volumes de plusieurs milliers d’unités.

Le drone ANAFI UKR pèse moins d’un kilo. Il peut être utilisé pour des missions de surveillance mais son autonomie est néanmoins limitée. Après une certaine expérience du terrain en Ukraine, Parrot est devenu un spécialiste de petits drones d’observation.