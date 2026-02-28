Air&Défense - Du loisir aux drones militaires pour l'Ukraine : comment Parrot a réussi son improbable pari

D'abord spécialiste du drone grand public, Parrot a bien failli baisser le rideau en 2017. Elle se recentre alors sur les drones professionnels, notamment pour des usages militaires. Désormais spécialiste des petits drones d'observation, qu'elle a mis à l'épreuve en Ukraine, elle vient de conclure un contrat à 15 millions d'euros avec la Finlande. Son patron Henry Seydoux raconte ce revirement à BFM Business.

Émission à retrouver en ligne sur BFM Business .

