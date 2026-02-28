Avions de transport : Embraer place ses pions aux Etats-Unis et en Inde

Réservé aux abonnés
Embraer s'est allié à Northrop Grumman dans le but de proposer le C-390 en qualité de ravitailleur en vol tactique pour l’US Air Force. Au travers de l’apport d’un nouveau système sous forme de perche, le KC-390 pourra ainsi servir en kérosène la flotte de chasseurs allant du F-35 jusqu’aux F-15 et autres F-16. Et l’avionneur brésilien poursuit sa conquête du marché indien, visant cette fois-ci la MRO et l’approvisionnement en matières premières.
Embraer et Northrop Grumman se sont alliés. Les deux constructeurs aéronautiques vont travailler de concert pour faire évoluer l'avion multimission KC-390 Millennium, afin de fournir des capacités de ravitaillement avancées à l’US Air Force et aux nations alliées, autrement dit à l’ensemble de la flotte Otan. Les deux sociétés ont l’ambition de répondre au besoin d'une utilisation dite « agile
