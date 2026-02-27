L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières

L’incident s’est déroulé jeudi 26 février au sud-ouest du Texas. Le drone de la police aux frontières survolait la frontière avec le Mexique quand l’US Army l’a abattu au laser. Un communiqué commun entre le Pentagone, la FAA, et le service des douanes et de la protection aux frontières (CBP) a déclaré que « le ministère de la Guerre a utilisé ses prérogatives de lutte anti-drone pour neutraliser un appareil potentiellement menaçant opérant dans l’espace aérien militaire ». Aucun avion commercial ne se trouvait à proximité.

Le communiqué précise que les agences gouvernementales concernées « continueront de renforcer leur coopération et leur communication afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent ». Un incident de ce genre s’est déjà produit le 11 février non loin d’El Paso quand le CBP avait cru abattre au laser un drone de cartels… en tirant sur des ballons de fêtes. Comme à chaque usage d’un laser anti-drone à haute énergie, l’espace aérien avait subi des restrictions. Lors de l’incident d’El Paso, la restriction avait entraîné des annulations de vols.