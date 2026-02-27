L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières

Oups. L’armée américaine a abattu par erreur un drone de la police aux frontières pendant qu’il survolait la frontière avec le Mexique. Un incident qualifié d’incompétence par des élus Démocrates et de manque de communication entre les agences par le gouvernement. Un incident qui n'est pas le premier.
L’incident s’est déroulé jeudi 26 février au sud-ouest du Texas. Le drone de la police aux frontières survolait la frontière avec le Mexique quand l’US Army l’a abattu au laser. Un communiqué commun entre le Pentagone, la FAA, et le service des douanes et de la protection aux frontières (CBP) a déclaré que « le ministère de la Guerre a utilisé ses prérogatives de lutte anti-drone pour neutraliser un appareil potentiellement menaçant opérant dans l’espace aérien militaire ». Aucun avion commercial ne se trouvait à proximité.
Le communiqué précise que les agences gouvernementales concernées « continueront de renforcer leur coopération et leur communication afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent ». Un incident de ce genre s’est déjà produit le 11 février non loin d’El Paso quand le CBP avait cru abattre au laser un drone de cartels… en tirant sur des ballons de fêtes. Comme à chaque usage d’un laser anti-drone à haute énergie, l’espace aérien avait subi des restrictions. Lors de l’incident d’El Paso, la restriction avait entraîné des annulations de vols.
Plusieurs élus Démocrates membres des commissions de la sécurité intérieure et des transports de la Chambre des représentants ont qualifié l’incident d’exemple supplémentaire d’incompétence. Ils accusent le gouvernement Trump d’avoir contourné une loi bipartisane visant à former les opérateurs de drones et à améliorer la communication entre le Pentagone, la FAA et la Sécurité intérieure.
La Nasa a annoncé ce vendredi 27 février un changement majeur dans son programme lunaire Artemis. La mission Artemis 3 initialement prévue pour atterrir les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972 sera finalement un remake d’Apollo 9, à savoir une mission intermédiaire avant l’alunissage avec Artemis 4 en 2028.
