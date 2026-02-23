La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite
La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite
Léo Barnier
Jean-Marc Tanguy

publié le 23 février 2026 à 17:19

La DGA veut un drone de renseignement au contact et (très) vite

Un drone spécialisé dans le renseignement au contact sera commandé en avril prochain. C'est en tout cas la promesse d'un avis de marché de la Direction générale de l’Armement, qui veut jusqu'à 70 systèmes de drones légers de renseignement d'appui tactique (SDLRAT). Comme c'est le cas désormais, le cahier des charges est plutôt orienté.

Les industriels du drone français le demandent depuis des années, c'est désormais le cas : les armées multiplient les expressions de besoins avec un temps de réponse courte et une méthode d'acquisition plus ou moins atypique. La Direction générale de l’Armement (DGA) a lancé un appel d’offres pour l’achat de

