Magnifica Air dévoile le premier avion de sa flotte

Présenté à l'aéroport international d'Orlando aux couleurs de Magnifica Air, l'Airbus Corporate Jet ACJ321neo est le premier des quatre appareils de la flotte qui seront configurés exclusivement pour la cabine Private Class de la compagnie dès son lancement. Conçue comme un compromis entre la première classe traditionnelle et l'aviation privée, la Private Class se positionne comme une alternative unique alliant la confidentialité de l'aviation privée aux normes de sécurité et à l'envergure opérationnelle des vols commerciaux.

Un rayon d'action de 6 100 milles nautiques

Propulsé par deux turboréacteurs à double flux Pratt & Whitney PW1133 compatibles avec le carburant d'aviation durable (SAF), l'ACJ321neo offre une autonomie maximale d'environ 6 100 milles nautiques (près de 11 300 kilomètres), assurant ainsi des capacités long-courriers généralement réservées aux appareils d'aviation d'affaires. L'avion entame désormais la phase d'aménagement intérieur, au cours de laquelle il sera transformé, sur une période de dix mois, en la configuration sur mesure de la classe privée de Magnifica Air.

Seuil de rentabilité à 40% d'occupation

Magnifica Air, basée en Floride et co-fondée et dirigée par Wade Black, un vétéran de l'aviation commerciale et privée, a annoncé son projet d'acquérir une flotte d'Airbus A220 et A321neo, configurés pour accueillir environ 54 passagers chacun. Le lancement des opérations est prévu pour 2027, avec la liaison inaugurale Floride du Sud – New York, après la certification des appareils et l'aménagement des cabines. Les vols seront alimentés à 50 % par du carburant d'aviation durable (SAF) au lancement et à 100 % d'ici 2030. La compagnie aérienne débutera ses activités avec une flotte de 14 appareils desservant six marchés principaux dans ses premières années d'exploitation. Elle affirme qu'elle atteindra la rentabilité avec un coefficient d'occupation de seulement 40 %, un seuil nettement inférieur à celui des autres compagnies aériennes commerciales.