Drones porteurs : le X-68A Longshot se dirige vers son premier vol

Un drone porteur munitions captives largué depuis une plateforme pilotée, tel est le concept d’emploi de Longshot. Conçu pour être indépendant de la plate-forme hôte, Longshort sera lancé à partir d'un avion de plus grandes dimensions, volera devant les forces qui le suivent et engagera les cibles ennemies avec ses propres missiles air-air, augmentant ainsi la portée de frappe tout en épargnant l’avion porteur.
Le programme LongShot de la DARPA, mené en collaboration avec General Atomics, a franchi avec succès une série d'étapes techniques importantes, rapprochant l’aéronef sans pilote largué en plein ciel, récemment baptisé X-68A, des essais en vol. L'objectif du programme LongShot est de bouleverser le paradigme des opérations de combat
