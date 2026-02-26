Drones porteurs : le X-68A Longshot se dirige vers son premier vol
Drones porteurs : le X-68A Longshot se dirige vers son premier vol
© DARPA
Daniel Chretien
Antony Angrand

publié le 26 février 2026 à 17:30

Un drone porteur munitions captives largué depuis une plateforme pilotée, tel est le concept d’emploi de Longshot. Conçu pour être indépendant de la plate-forme hôte, Longshort sera lancé à partir d'un avion de plus grandes dimensions, volera devant les forces qui le suivent et engagera les cibles ennemies avec ses propres missiles air-air, augmentant ainsi la portée de frappe tout en épargnant l’avion porteur.

Le programme LongShot de la DARPA, mené en collaboration avec General Atomics, a franchi avec succès une série d'étapes techniques importantes, rapprochant l’aéronef sans pilote largué en plein ciel, récemment baptisé X-68A, des essais en vol. L'objectif du programme LongShot est de bouleverser le paradigme des opérations de combat

Défense

