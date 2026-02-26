« Le programme scientifique a commencé » : Sophie Adenot raconte ses premiers jours en orbite

Ce jeudi 26 février, dans un entretien en direct de l’ISS avec la presse française, Sophie Adenot nous a raconté ses premiers jours de mission en orbite. « Le travail scientifique a commencé », précise-t-elle, répondant à une question d’Air & Cosmos. L’astronaute française de la promotion 2022 de l’ESA a également précisé que ses premiers jours à bord de l’ISS se sont déroulés à la perfection, sans être dérangée par les premiers effets de la vie en apesanteur (perte d’orientation, mal de l’espace, etc.). Sophie Adenot ne semble pas être dérangée non plus par les odeurs (ça sent parfois fort dans l’ISS), qui lui rappellent plutôt sa carrière de pilote d’essai d’hélicoptère : « ça sent la carlingue métallique ». Pas dérangée non plus par les bruits (ouverture de valves, etc.). Elle est d’ailleurs amusée par le tintement des outils avec les mousquetons qui les attachent.

Renfort et tâches du rookie

L’emploi du temps est très chargé, la vie ayant repris son puissant rythme de croisière. Pour rappel, l’équipage Crew-12 comprenant Sophie Adenot est arrivé après un mois avec seulement trois astronautes dans l’ISS, après le départ prématuré de Crew-11 à cause du souci de santé d’un des astronautes (Mike Fincke).

Depuis le 15 janvier, seul Chris Williams assurait la permanence du segment américain de l’ISS. Avec Jessica Meir, Jack Hathaway et Sophie Adenot, ils sont désormais quatre et les Américains étaient particulièrement occupés à préparer le départ du cargo CRS-33, rempli d’expériences à rapporter sur Terre. Sophie Adenot était d’ailleurs en renfort pour aider les Américains à faire des prises de sang, avant de les transférer dans le cargo.

Sophie Adenot s’est amusée d’avoir eu à réaliser des tâches habituellement confiées aux « rookies », à savoir les astronautes dont c’est le premier vol, ce qui est le cas pour elle et pour Jack Hathaway. La tâche en question est bien entendue… l’entretien des toilettes (dont le système de transformation d’urine en eau potable).

Première expérience française la semaine prochaine

Sophie Adenot a précisé que la première des 7 expériences françaises qui seront réalisées à bord de l’ISS au cours de sa mission sera « EchoFinder », une expérience de physiologie qui consiste à réaliser des échographies en totale autonomie et sans la moindre expérience médicale nécessaire grâce à de la réalité augmentée et de l’IA. Une expérience qui pourra servir d’une part dans les déserts médicaux ou dans des milieux isolés, mais aussi dans le cadre de missions d’exploration spatiale plus lointaine (Lune Mars).