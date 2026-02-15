Sophie Adenot arrive dans l’ISS

Les choses sérieuses commencent pour Sophie Adenot . Après deux ans d’entraînement intensif, l’astronaute française recrutée en 2022 par l’agence spatiale européenne a décollé pour une rotation de 8 mois dans l’ISS vendredi 13 février à 11 h 15 heure de Paris. À bord de la capsule Crew Dragon Freedom de SpaceX, l’équipage Crew-12 (Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev) a passé 34 heures en phase de croisière vers la station. Le vaisseau s’est finalement amarré à la station samedi 14 février à 21 h 15 heure française. Pendant près de deux heures, les astronautes ont suivi les procédures de sécurité pour préparer l’ouverture des trappes avec l’équipage MS-28 (les Russes Sergeï Kud-Sverchkov et Sergeï Mikaïev et l’Américain Chris Williams, présents dans l’ISS depuis le 27 novembre 2025).

C’est vers 23 h 30 que les astronautes se sont retrouvés tous ensemble dans le segment américain de l’ISS. Des retrouvailles pleines d'émotions, notamment pour les 3 astronautes de l’équipage MS-28, restés seuls dans la station depuis le départ prématuré de Crew-11 le 15 janvier à cause de la maladie d’un des astronautes. C’était aussi un moment fort pour Sophie Adenot et Jack Hathaway, les « rookies » faisant tous deux « leurs premiers pas » dans l’ISS. La cérémonie d’accueil de Crew-12 s’est achevée par quelques mots des membres de l’équipage. Sophie Adenot en a profité pour raconter ses premières impressions : « Jessica et Andreï [Fediaïev] ont été particulièrement généreux en conseils. Je leur en suis très reconnaissante. La première fois que nous avons regardé la Terre, c’était époustouflant ! La Terre set tellement belle vue d’ici. Naturellement nous n’avons vu aucune frontière. C’était un grand moment pour Jack et moi de voir cela pour la première fois ».