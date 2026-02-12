Epsilon, GO ! J-1 pour Sophie Adenot

Inspirer les jeunes générations

« Le moral est excellent ! On est prêts, on est dans les starting-blocks, on n’attend plus que cela : le décollage… » Un immense sourire aux lèvres, l’astronaute française était en visioconférence, le 5 février, avec le palais de l’Elysée. C’était la veille du transfert de l’équipage de la mission Crew 12 / Epsilon entre le Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, au Texas, et le Centre spatial Kennedy, en Floride ; c’était surtout six jours avant la date du grand départ vers la Station spatiale internationale qui, depuis, a été décalé en raison de mauvaises conditions météorologiques, d’abord au 12 février à 10 h 58 UTC (5 h 38, heure locale), puis au lendemain à 10 h 15 UTC…

Avec la volonté d’inspirer les jeunes générations, Sophie Adenot s’est entretenue une quinzaine de minutes avec le président de la République et quelques élèves. « Vous avez [ici devant vous] toute l’équipe de France et d’Europe du spatial », a indiqué Emmanuel Macron en désignant les premiers rangs, où se trouvaient notamment Philippe Baptiste (ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace), François Jacq (PDG du Cnes), Josef Aschbacher (directeur général de l’Agence spatiale européenne), plusieurs astronautes français vétérans (Jean-François Clervoy, Claudie et Jean-Pierre Haigneré, Thomas Pesquet et Michel Tognini) et l’astronaute de réserve Arnaud Prost. Se trouvaient également dans la salle des fêtes de l’Elysée des représentants de l’industrie, des scientifiques et pas moins de 200 jeunes (collégiens, lycéens et étudiants d’écoles d’ingénieur), accompagnés de leurs enseignants, tout aussi émerveillés.

Un panel de compétences gigantesque

On se souvient qu’au moment de sa sélection comme astronaute, en novembre 2022, Sophie Adenot (alors âgée de 40 ans) était pilote d’essais d’hélicoptère de l’armée de l’Air et de l’Espace, avec une formation d’ingénieur aéronautique (voir Air & Cosmos n°2807 du 1er décembre 2022). A la question d’une collégienne sur les compétences qu’il a fallu développer dans son nouveau métier, la réponse a été la suivante : « Le panel est assez gigantesque. C'est difficile d'être concise là-dessus mais, pendant la mission, on va prendre plusieurs casquettes : parfois celle de scientifiques ou de chercheurs laborantins, parfois celle de cobayes pour des expériences médicales, parfois de pompiers en cas de feu à bord, parfois de plombiers s'il faut réparer les toilettes, parfois de communicants si on fait des événements de communication avec le grand public. Mais, de tout mon entraînement, ce que j'ai préféré est l'entraînement aux sorties extravéhiculaires. C'est une aventure dans l'aventure. Aller dans le vide spatial protégé uniquement par son scaphandre, c'est vraiment l'aboutissement en fait de ce que peut faire un astronaute, à la fois en termes de risques, de prise de décision et de forme physique, physiologique et mentale. C'est vraiment une compétence qui est unique au métier d'astronaute, et que j'ai dû développer du début jusqu'à la fin puisque, avant d'être astronaute, on ne peut pas s'y entraîner… »

Croire en ses rêves

Interrogée par le chef de l’Etat sur son parcours et son investissement pour se retrouver à la veille d’une telle aventure, l’astronaute a répondu : « Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Voler dans l’espace est un rêve qui a commencé quand j’avais 8-10 ans, mais un rêve très lointain que je n’imaginais pas atteignable. C’est le décollage de Claudie Haigneré, quand j’avais 14 ans, qui a été déclic pour moi ; là, je me suis dit que j’allais travailler vers cela. Donc ma préparation, elle a duré 29 ans ! Et pendant mon vol, on va fêter le 30e anniversaire du premier vol de Claudie. C'est pour cela que j'ai envie de dire aux jeunes qui ont un rêve en tête : ayez confiance en vous et faites confiance en vos capacités. Vous allez entendre sans doute plein de fois, comme je l'ai entendu des milliers de fois : « Oh c'est bon, elle est bien gentille, elle est mignonne, tes rêves c’est n'importe quoi, ça n'arrivera pas, c’est statistiquement impossible... » Aujourd’hui, je suis là pour vous dire qu’il faut croire en vos rêves malgré tout, qu’il faut écouter votre étoile interne qui vous guide. Allez-y ! Par contre, il n'y a pas de recette magique. Pour moi, il a fallu 29 ans pour y arriver, 29 ans de préparation et de travail, j'allais dire parfois acharné. Mais bon, on ne lâche rien et on y va, on fonce ! »

Suspense (pas) intenable

Jusqu’au bout, la date du grand départ a été incertaine. Lors de l’annonce de l’affectation de la Française en mai 2024, il était question d’un séjour de six à huit mois à bord de l’ISS, qui devait démarrer au printemps prochain. Le décollage (à bord d’une capsule Crew Dragon lancée par un Falcon 9 de SpaceX) a ensuite été avancé à la mi-février, jusqu’à ce que trois événements viennent semer bouleverser les calendriers : le rapatriement prématuré sur Terre le 15 janvier d’un membre souffrant de l’équipage Crew 11 (voir Air & Cosmos n°2953 du 15 janvier 2026), puis l’interruption momentanée des vols du Falcon 9 après le défaut (sans conséquence) apparu sur le second étage du lanceur après la mise à poste le 2 février de satellites Starlink, et enfin le report de la mission lunaire Artemis 2. Ce dernier, qui était envisagé à partir du 7 février, a finalement été reporté au mois de mars suite à l’interruption quatre jours plus tôt de la répétition générale du lancement. Entretemps, on apprenait que le séjour sur l’ISS allait être prolongé, passant à neuf mois… Ce remue-ménage calendaire ne permet pas de connaître aujourd'hui, avec précision, les missions qui effectueront Sophie Adenor à bord de l'ISS, si ce n'est sa participation à sept expériences françaises qui, pour la plupart, doivent encore être livrées. Mais l'astronaute – tout comme ses trois coéquipiers – vit visiblement tous ces changements avec beaucoup de philosophie, expliquant à une collégienne présente à l’Elysée : « Dans le monde du spatial, la seule constante c’est le changement. C’est un mode opérationnel très dynamique, on est préparés à ça, et on est très bien accompagnés. »

Portée par l’enthousiasme collectif

Sophie Adenot va donc détrôner l’astronaute italien Luca Parmitano, qui avait réalisé lors de sa seconde mission sur l’ISS le plus long vol de longue durée européen : presque 201 jours, entre juillet 2019 et février 2020. La Française succède à Jean-Loup Chrétien (1982, 1988 et 1997), Patrick Baudry (1985), Michel Tognini (1992 et 1999), Jean-Pierre Haigeré (1993 et 1999), Jean-François Clervoy (1994, 1997 et 1999), Jean-Jacques Favier (1996), Claudie Haigneré (1996 et 2001), Léopold Eyharts (1998), Philippe Perrin (2002) et Thomas Pesquet (2016 et 2021). Elle marche également dans les pas des candidates parvenues en finale, mais non retenues en définitive, lors des premières sélections européenne et nationale : l’astrophysicienne Anny-Chantal Levasseur-Regourd (sélection ESA de 1977) et l’universitaire et pilote de planeur Françoise Varnier (sélection Cnes de 1979).

Emmanuel Macron lui a signifié : « Nous sommes fiers d'avoir une Française qui va mener cette mission formidable, fiers de continuer l'aventure spatiale à travers vous […]. Nous sommes enthousiastes et derrière vous. » Mais Sophie Adenot ne compte pas réaliser son rêve seule. Au terme de la visioconférence du 5 février, elle a déclaré : « Je vous emporte chacun avec moi dans la capsule. Ce que l'on dit souvent – et c'est ce que m'a répété Lionel Suchet, le directeur général délégué du Cnes : "Les astronautes, ce ne sont pas les moteurs des fusées qui les envoient dans l'espace, c'est l'enthousiasme et le dynamisme de tous ceux qui sont au sol et qui croient en toi et qui te soutiennent. C'est ça qui te propulse dans l'espace." Donc je vous emmène tous avec moi et je compte sur vous pour être là le jour du décollage et faire le décompte avec moi ! »

God speed Crew 12!, comme on dit aux Etats-Unis, Go Sophie Adenot!