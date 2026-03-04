Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure
Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure
Léo Barnier
Léo Barnier

publié le 04 mars 2026 à 17:43

531 mots

Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure

Le groupe français a accéléré la cadence en 2025 pour son avion de combat, mais aussi pour ses avions d’affaires. Ce qui se ressent dans ses résultats. Et ce n’est pas fini.

Dassault Aviation livre plus de Rafale, mais son carnet de commandes ne désemplit pas. Le calcul est simple, l’avionneur français a livré 26 de ses avions de combat et en a vendu autant. Et les perspectives offertes par le feu vert indien pour ouvrir des négociations en vue de l’achat

Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure

Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure

Le groupe français a accéléré la cadence en 2025 pour son avion de combat, mais aussi pour ses avions d’affaires. Ce qui se ressent dans ses résultats. Et ce n’est pas fini.

Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure
Sous l’effet du Rafale, Dassault Aviation gagne en envergure

Dassault Aviation livre plus de Rafale, mais son carnet de commandes ne désemplit pas. Le calcul est simple, l’avionneur français a livré 26 de ses avions de combat et en a vendu autant. Et les perspectives offertes par le feu vert indien pour ouvrir des négociations en vue de l’achat de 114 Rafale – et plus globalement l’accélération des dépenses

