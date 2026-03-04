Emmanuel Chiva va diriger l’Onera
Daniel Chretien
publié le 04 mars 2026 à 18:24

L’ancien Délégué général de l’armement va prendre les rênes de l’Onera, d’après une information révélée par La Tribune. Sa nomination sera confirmée lors d’un prochain conseil des ministres.

Un nouveau chapitre ! D’après une information révélée par La Tribune, l’ancien délégué général de l’armement (DGA) et ex-patron de l’Agence de l’innovation de défense (AID) Emmanuel Chiva va diriger l’Onera, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales. Par décret de la ministre de la Défense Catherine Vautrin, Emmanuel Chiva rejoint le conseil d’administration, qui devra se réunir en session extraordinaire prochainement pour proposer sa candidature. La nomination à la tête du prestigieux institut devra toutefois attendre la validation en conseil de ministre, au plus tôt le 18 mars d'après La Tribune.

Emmanuel Chiva poursuit donc son parcours ancré dans la recherche et l’innovation pour la défense. Il avait été nommé en septembre 2018 à la tête de l’AID par Florence Parly. L’agence venait d'être créée, il en a fait un guichet unique entre les armées et le secteur privé de l’innovation. Depuis, l’AID mène de nombreux projets de technologies critiques dans l’IA, le quantique, les armes à énergie dirigée (laser), l’hypersonique, la lutte anti-drone, ou encore le spatial. L’AID a aussi lancé la Red Team Défense, structure de prospective stratégique pour préparer les armées à des scénarios radicaux.

Laissant sa place en 2022 à Patrick Aufort, Emmanuel Chiva prend la tête de la DGA jusqu’au 16 novembre 2025, laissant la place à Patrick Pailloux. À l’Onera, il succédera Bruno Sainjon qui a fait valoir ses droits à la retraite en décembre.

Défense

