Première commande ferme pour l'ERA d'Aura Aero

Une première commande ferme pour ERA

Aura Aero vient de signer avec Pan Européenne Air Service (PEAS) la première commande ferme pour son avion régional hybride-électrique de 19 places ERA. La compagnie aérienne française a récemment pris part à des essais de vol électrique avec Integral E, la version électrique de l'avion de voltige et d'écolage d'Aura Aero. Basée à Chambéry et à Lyon, Pan Européenne est une compagnie aérienne privée française spécialisée depuis près de 50 ans dans les vols d’affaires sur mesure. Elle exploite cinq avions Embraer (5 à 49 places) et dessert jusqu’à 500 destinations en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La compagnie ambitionne d’être une des premières compagnies au monde à exploiter un avion hybride-électrique avec des passagers payants.

1 500 km d'autonomie et 555 km/h en croisière

Conçu pour relancer l'aviation régionale, ERA sera propulsé par 8 moteurs électriques (ENGINeUS, développé par Safran et premier moteur d'avion électrique certifié au monde) et 2 turbogénérateurs compatibles SAF (Sustainable Aviation Fuel). Il alternera automatiquement les phases hybrides et électriques en fonction des phases de vol, avec une autonomie pouvant atteindre 900 nautiques (soit 1 500 km) et une vitesse de croisière annoncée de 300 kts (soit un peu plus de 555 km/h).

Trois versions et une hauteur cabine appréciable

D'une manière similaire à celle du Falcon 6X de Dassault Aviation, Aura Aero a dimensionné sa cabine pour la morphologie humaine contemporaine. Ainsi ERA aura une cabine d'une hauteur d'1,88 m, décollera en quelques 800 m et disposera d'un plafond opérationnel situé à 25 000 pieds (soit environ 7 500 m). Si les capacités ne sont pas à proprement parler ADAC (Aéronef à décollage et atterrissage courts), l'accès aux pistes relativement courtes ou encaissées sera ainsi possible. L'appareil pourra être décliné en version Commuter, offrant dans cette catégorie 19 places assises, Exclusive c'est-à-dire avec cabine déclinée sous forme de celle d'un jet privé. S'ajouteront les versions Cargo, offrant 2 t de charge utile et 21 m3 de volume et enfin Medevac, soit d'évacuation médicale. À ce jour, le carnet de commandes pour ERA compte près de 700 intentions de commandes émanant de 16 compagnies et opérateurs internationaux, valorisées à 12 Mds $.