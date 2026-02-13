Bon vol Sophie Adenot ! Décollage de l'équipage Crew-12

L’équipage Crew-12 a décollé ce vendredi 13 février depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral à 11 h 15 heure de Paris (5 h 15 heure locale) à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. Le décollage a été nominal. La fusée a passé avec succès toutes les phases de son ascension, notamment le maximum de pression aérodynamique (MaxQ), la séparation des étages. Le premier étage de la Falcon 9 est ensuite revenu sur une nouvelle zone d’atterrissage à Cap Canaveral. 12 minutes après le décollage, le vaisseau Dragon Freedom s'est séparé du second étage. Sophie Adenot et Crew-12 sont désormais en route vers l’ISS. "Nous avons quitté la Terre, mais la Terre ne nous quitte jamais", a déclaré la commandante de Crew-12 Jessica Meir peu après la séparation. L’arrimage à la station est prévu pour samedi 14 février à 21 h 15 heure de Paris.

C’est le premier vol spatial pour Sophie Adenot. Ce début de mission conclut une intense période d’entraînement depuis son assignation en 2023, suivant un an de formation initiale après sa sélection en novembre 2022 par l’Agence spatiale européenne (ESA). Après Claudie Haigneré, Sophie Adenot devient la seconde française à voler dans l’espace. L’astronaute va passer 8 mois à bord de l’ISS. Elle travaillera sur plusieurs centaines d’expériences scientifiques.