Après un record historique l'année dernière, les résultats 2025 de flydubai se tassent un peu

Même si ses profits avant impôts et bénéfice net sont un peu en retrait par rapport à 2024 (où la compagnie avait atteint un record historique), les résultats financiers 2025 de flydubai restent tout de même très solides. Le profit avant impôts de la compagnie low cost émiratie atteint 2,2 milliards de dirhams (soit 591 millions de dollars US), en baisse de 12 % par rapport à 2024. Le résultat net est lui en baisse de 13 %, à 1,9 milliards de dirhams (531 millions de dollars US). Le chiffre d'affaires de la compagnie low cost est en revanche en hausse de 6% par rapport à 2024, à 13,6 milliards de dirhams (3,7 milliards de dollars US).

Le trafic continue de progresser

La compagnie a transporté sur l'ensemble de l'année 2025 un total de 15,7 millions de passagers, soit une croissance de près de 2 % par rapport à 2024. Rappelons que l'année dernière, le trafic passagers était en hausse de 11 % par rapport à 2023. En 2025, la demande pour la classe affaires a été particulièrement forte, puisqu'elle a augmenté de 19% par rapport à 2024. Les marchés en forte hausse sont le Moyen-Orient (+17% de trafic), l'Afrique (+12%) et l'Europe (+12%).

La compagnie diversifie sa flotte

Au cours de l'année 2025, flydubai a ajouté neuf destinations à son réseau qui représente à présent 140 destinations, dans 58 pays. La compagnie émiratie a pris livraison pendant l'année de 12 Boeing 737 MAX 8, étendant sa flotte à 97 appareils, avec une moyenne d'âge de 5,5 ans. Rappelons qu'en novembre 2025, lors du salon aéronautique de Dubaï, flydubai a annoncé une commande de 150 Airbus A321neo, estimée à 20,7 Md€, avec des options pour 100 appareils supplémentaires.