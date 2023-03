Lufthansa remet en service deux Airbus A380

Lufthansa annonce la réactivation de ses Airbus A380

Lufthansa, la compagnie aérienne nationale allemande, avait revendu six de ses quatorze Airbus A380 de sa flotte originale à Airbus il y a quelques années, mais a récemment annoncé qu'elle allait les réactiver plutôt que de les abandonner définitivement, contrairement à certaines autres compagnies aériennes telles qu'Air France. Au moins 4 des Airbus A380 seront basés à l'aéroport de Munich cet été, bien que leurs destinations exactes n'aient pas encore été finalisées.

Lufthansa réactive ses Airbus A380 retirés en raison de la pandémie

Il reste encore 8 Airbus A380 dans la flotte de Lufthansa, qui ont été retirés progressivement du service en raison de la pandémie de Covid-19 ; ces avions sont configurés pour accueillir un total de 509 passagers, dont 8 en Première, 78 en classe Affaires, 52 en Premium et 371 en Economie. Deux d'entre eux ont déjà été sortis du stockage de longue durée chez Tarmac Aerosave à Teruel : le D-AIMK en décembre 2022 et le D-AIMM début février 2023, le premier étant actuellement en grande maintenance à Manille au Philippines.

Le retour des Airbus A380

Lufthansa, membre de Star Alliance, avait annoncé en mars 2021 que ses 8 Airbus A380 seraient retirés définitivement de sa flotte. Cependant, la compagnie allemande a finalement décidé de revenir sur cette décision, en raison de la forte demande de ses clients ainsi que du retard de livraison des avions commandés, notamment les Boeing 777X. Lufhansa a également annoncé qu'elle avait commandé 22 nouveaux gros-porteurs, dont 10 Airbus A350-1000, 5 A350-900 et 7 Boeing 787-9 Dreamliner, tout en prévoyant le départ prochain de ses Airbus A340 et de ses Boeing 777-200, 767-300 et 747-400.