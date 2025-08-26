1. Pouvoir adjudicateur

Par décision en date du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2511556S), la France a délégué la compétence d’organiser la procédure de passation de la présente délégation de service public au Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges-Bellegarde.

L’Autorité délégante en charge de la mise en œuvre de la présente procédure est ainsi :

Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges-Bellegarde (SMALB)

Représentant : François VINCENT, Président

Adresse : 81 avenue de l’Aéroport

87 100 LIMOGES

Téléphone : +33 5 55 43 30 14

Courriel : [email protected]

Adresse du profil acheteur : https://www.e-marchespublics.com

Type de pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte

Activité principale : Autre activité : Gestion Aéroportuaire

2. Objet

Intitulé : Délégation de service public pour l’exploitation des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly)

Classification CPV : 60410000-5

Description succincte : Dans la mesure où, au plus tard le 30 novembre 2025, aucun transporteur n’aura commencé ou ne pourra démontrer qu’il est sur le point de commencer des services aériens réguliers entre Limoges et Paris (Orly) conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison et sans demander de compensation financière, la France a décidé, en application de l’article 16 paragraphes 9 et 10 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, de concéder à un transporteur aérien, après appel d’offres conformément à la procédure prévue par l’article 17 du règlement précité, le droit d’exploiter à titre exclusif ces services aériens à compter du 1er janvier 2026 au plus tôt.

3. Caractéristiques

3.1 Caractéristiques principales

Les services devront être exploités conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison par arrêté du 25 juillet 2025 publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2025 .

3.2 Autres caractéristiques

Domaine de la délégation : transport aérien régulier de passagers

Lieu d’exécution : Services aériens réguliers entre l’aéroport de Limoges (Bellegarde) et celui de Paris (Orly)

Code NUTS : FRI23 / FR107

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : SMALB_25_01_OSP_LIG_ORY

4. Durée

Date de début des prestations : 1er janvier 2026 au plus tôt

Date de fin des prestations : 27 mars 2027

5. Dispositions financières

Outre les recettes perçues directement auprès de sa clientèle, le transporteur retenu recevra des personnes publiques délégantes une compensation correspondant à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA et taxes spécifiques au transport aérien) d'exploitation du service et les recettes commerciales hors taxes (TVA et taxes spécifiques au transport aérien) procurées par celui-ci, dans la limite de la compensation maximale sur laquelle le délégataire s'est engagé, déduction faite, le cas échéant, des réductions appliquées dans les conditions prévues par la convention de délégation de service public.

6. Sélection des candidatures et des offres

Avant de procéder à l'examen des candidatures, si le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges-Bellegarde constate que des pièces ou informations dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les soumissionnaires concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à huit (8) jours. Les autres soumissionnaires sont alors informés de la mise en œuvre de la présente disposition. Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une demande de compléments, ou contenant de faux renseignements ou documents seront éliminées.

La liste des soumissionnaires admis à présenter une offre sera dressée par référence aux critères suivants :

garanties professionnelles et financières des soumissionnaires,

aptitude de ces derniers à assurer la continuité du service public aérien et l’égalité des usagers devant ledit service public,

respect par les soumissionnaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, si le soumissionnaire est assujetti à cette obligation d’emploi (ces textes peuvent être retrouvés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr ).

La composition du dossier d’offre ainsi que les critères de sélection des offres sont indiquées dans le règlement de consultation disponible dans les conditions prévues au paragraphe 10 du présent avis.

7. Conditions de participation

La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1008/2008 du 24 septembre 2008.

De manière générale, pour la constitution de leur dossier de candidature, les soumissionnaires pourront, s’ils le souhaitent, en remplaçant toutefois les différentes mentions relatives aux textes applicables aux marchés publics par celles applicables aux délégations de service public, s’inspirer du modèle de formulaires DC1 et DC2 utilisés en matière de passation de marchés publics disponibles sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj (rubriques : Commande publique / Formulaires de la commande publique / Formulaires Marchés publics / Formulaires non obligatoires d’aide à la passation et à l’exécution des marchés).

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble des pièces énumérées ci-après à l’exception de la lettre de candidature qui reste unique et qui sera renseignée par chacun des membres.

Afin de permettre l’appréciation de leurs dossiers de candidatures, les soumissionnaires peuvent demander que soient également prises en considération les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus, et si les soumissionnaires démontrent qu’ils en disposeront pendant la durée de l’exécution du contrat. Dans ce cas, ils justifient des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’ils en disposeront pour l’exécution du contrat. Pour ce faire, les soumissionnaires produisent alors une déclaration du ou des opérateurs économiques présentés ou, plus généralement, un engagement formalisé en ce sens (CE, 15 mars 2019, SAGEM, n° 413584).

8. Procédure de passation : candidatures et offres

La présente consultation est soumise aux dispositions :

des articles 16 et 17 du règlement (CE) n°1008/2008 du 24 septembre 2008

du titre II du livre II de la IIIème partie du Code de la commande publique ;

des articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de service public.

La composition des dossiers de candidature et des dossiers d’offre est précisée à l’article 5 du règlement de consultation disponible dans les conditions prévues au paragraphe 10 du présent avis.

Les dossiers de candidature et d’offre devront être rédigés en langue française. Néanmoins, les soumissionnaires pourront présenter les documents émanant d’autorités publiques (extrait K-bis, attestation d’assurance, certificat de régularité fiscale ou sociale…) dans une autre langue s’ils sont à minima rédigés en anglais. Tout document rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais devra faire l’objet d’une traduction en français. Les soumissionnaires peuvent également joindre à la version française une version rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne, qui ne fait pas foi.

Les soumissionnaires sont informés que la présente consultation est passée selon une procédure « ouverte » conformément à la jurisprudence en vigueur. Les soumissionnaires sont donc invités à présenter simultanément leur dossier de candidature et leur dossier d'offre selon les modalités précisées dans le règlement de consultation.

La transmission des documents de candidatures et d’offres se fait par voie électronique et est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :

https://www.e-marchespublics.com

Par conséquent, la transmission par voie papier ou la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée.

Les conditions d’envois et de dépôt des dossiers de candidatures et d’offres sont précisées dans le règlement de consultation.

9. Délais

Date limite de réception des candidatures et des offres : le 27 octobre 2025 à 12h00 heure de Paris

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la limite de réception des offres.

10. Adresse auprès de laquelle les documents de l’appel d’offres peuvent être obtenus

Le dossier complet de la consultation, comprenant notamment le règlement de la consultation et le modèle de convention de délégation de service public ainsi que tout renseignement d’ordre administratif ou technique peut être obtenu gratuitement sur la plateforme du profil d’acheteur de l’autorité délégante à l'adresse URL suivante :

https://www.e-marchespublics.com

Les opérateurs économiques peuvent télécharger les documents de la consultation soit en s’identifiant, de façon à être tenus informés des réponses aux questions des soumissionnaires apportées par la personne publique délégante durant la période de publicité, soit en téléchargement anonyme.

Les opérateurs téléchargeant le dossier de la consultation en mode identifié seront particulièrement attentifs à bien renseigner le champ "e-mail" dans la mesure où cette adresse sera utilisée par la personne publique délégante pour les informer des réponses aux questions des soumissionnaires en cours de publicité.

11. Procédures de recours

11.1 Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Limoges

2, cours Bugeaud CS 40410

87 000 LIMOGES CEDEX

Tél : +33 5 55 33 91 55

Courriel : [email protected]

Web : https://www.limoges.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif de Limoges

2, cours Bugeaud CS 40410

87 000 LIMOGES CEDEX

Tél : +33 5 55 33 91 55

Courriel : [email protected]

Web : https://www.limoges.tribunal-administratif.fr

11.2 Précisions concernant les délais d’introduction des recours

En cas de contestation sur les conditions de publicité et de mise en concurrence :

procédure de référé précontractuel, avant la conclusion de la convention de délégation de service public, dans les conditions prévues aux articles L.551-1 à L.551-4, L.551-10 à L.551-12, R. 551-1, R. 551-3 à R. 551-6 du code de justice administrative ;

procédure de référé contractuel, une fois conclue la convention, dans les conditions prévues aux articles L.551-13 à L.551-23 et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative. Toutefois, conformément à l’article L. 551-15 de ce même code, le référé contractuel ne peut être exercé à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux soumissionnaires non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication ;

Les soumissionnaires peuvent également exercer un recours contentieux dans les délais prévus par les articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative.

12. Autres publications

Le texte intégral de l’avis de concession est publié au BOAMP (25-94922). Une Communication de la Commission européenne est également consultable au Journal officiel de l’Union européenne (C/2025/4683).