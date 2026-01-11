250 000 satellites à lancer en Chine
Ce nombre fait tourner la tête mais illustre une certaine motivation des opérateurs chinois à envahir l’orbite basse. Reste à savoir combien de ses satellites vont réellement voler.

Les projets de constellations de satellites pullulent pour répondre à des besoins essentiellement tournés vers le marché intérieur, dopés par l’enrichissement des classes moyennes en Chine. Les besoins sont également fortement portés par les entreprises.

Guowang et Qianfan, fers de lance face à Starlink

De son côté, l’État tient

Ce nombre fait tourner la tête mais illustre une certaine motivation des opérateurs chinois à envahir l’orbite basse. Reste à savoir combien de ses satellites vont réellement voler.

Les projets de constellations de satellites pullulent pour répondre à des besoins essentiellement tournés vers le marché intérieur, dopés par l’enrichissement des classes moyennes en Chine. Les besoins sont également fortement portés par les entreprises.

Guowang et Qianfan, fers de lance face à Starlink

De son côté, l’État tient à disposer de son propre réseau Starlink avec Guowang, qui

