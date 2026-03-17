L’aeroport de Bordeaux teste l’IA pour réduire les temps d’attente

Bordeaux Aéroport a annoncé l’expérimentation de la solution Physical AI, développée par Outsight, capable de modéliser en temps réel les déplacements des passagers dans les terminaux. Elle sera déployée sur les zones stratégiques du Hall A de l'aéroport. Cette technologie repose sur la création d’un « jumeau numérique ». Elle fournit une vision continue des mouvements de passagers dans des zones ciblées, notamment aux point de contrôle de sûreté et autres espaces critiques. Outsight est une start-up spécialisée dans l'imagerie 3D, basée à Paris, San Francisco et Hong Kong.

La création d'un "jumeau numérique dynamique"

Conçue par Outsight, la solution Physical AI repose sur la création d'un "jumeau numérique dynamique" ("motional digital twin") des terminaux aéroportuaires. Elle fournie une vision continue et en trois dimensions des mouvements de passagers dans des zones ciblées, notamment aux points de contrôle sûreté et d'autres espaces critiques. Les flux sont digitalisés de manière strictement anonyme au sein d’un référentiel spatial partagé, permettant d’analyser la formation des files d’attente, l’évolution de la densité et l’utilisation effective des différentes zones. Le système fonctionne sans captation d’images ni identification personnelle, garantissant une totale confidentialité tout en proposant une représentation opérationnelle fidèle de la réalité terrain.

Coordination opérationnelle

Cette phase pilote permettra aux équipes de disposer d’une vision partagée et objective des flux, d’ajuster plus finement les ressources en fonction de la demande et d’améliorer la coordination opérationnelle entre les différentes entreprises et service de l’Etat impliqués dans l’accueil des passagers L’objectif est d’évaluer concrètement l’apport de la Physical AI dans l’optimisation continue des processus et la fluidité globale des parcours passagers. Cette initiative illustre une tendance de fond du secteur aérien et aéroportuaire : la gestion des flux passagers, appuyée par la donnée et l’intelligence artificielle, qui s’impose progressivement comme un levier central de performance opérationnelle.