Trois avions de combat russes violent l'espace aérien de l'Estonie, l'OTAN en alerte

Trois MiG-31 en Estonie

Ce 19 septembre, le ministère des Affaires étrangères de l'Estonie a publié un communiqué de presse concernant la convocation du chargé d'affaires russe. Cette convocation fait suite à la violation de son espacé aérien ce 19 septembre par ni plus, ni moins de 3 avions de combat MiG-31 Foxhound et ce, durant 12 minutes. Si l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont malheureusement habitués à des violations de leur espace aérien par des avions militaires russes, il ne s'agissait pas aujourd'hui d'un avion de transport, d'un chasseur isolé ou encore d'un avion de reconnaissance "malheureusement" égaré : il s'agissait de trois avions de combat russes qui ont survolé un espace aérien souverain !

Un communiqué des Forces armées estoniennes confirment l'intrusion de 12 minutes ainsi que l'identification et le type d'appareil. Ce communique précise toutefois que les avions russes ont violé l'espace aérien avec leur transpondeur éteint et sans aucune réponse avec le trafic aérien estonien. La zone d'intrusion est aussi identifiée, à savoir l'île estonienne de Vaindloo.

F-35 italiens sur zone

L'Estonie, tout comme la Lettonie et la Lituanie, ne dispose pas d'une force aérienne pour contrer ce genre de violation de son espace aérien. En revanche, depuis plus de 20 ans, les Forces aériennes de plusieurs pays de l'OTAN déploient, en rotation constante, des avions de combat au sein des États baltes. Cette mission OTAN de sécurisation de l'espace aérien de ces trois pas est dénommée Baltic Air Policing (BAP). Aujourd'hui, trois contingents étaient déployés :

des avions de combat F-35 Lightning II sur la base aérienne d'Ämari (Estonie),

des avions de combat Eurofighter espagnols ou JAS 39C Gripen hongrois, tous déployés sur la base aérienne Šiauliai (Lituanie).

Sur ces deux bases, à minima deux avions de combat armés sont prêts à partir dans les plus brefs délais. Il faut toutefois préciser que le nombre d'appareils mis en alerte varie aussi avec le contexte géopolitique et les tensions dans la région. Allison Hart, porte-parole de l'OTAN, a d'ailleurs confirmé sur son compte X (@NATOpress) que des avions de combat de la BAP avaient décollé immédiatement et interceptés les avions de combat russes. De plus, le communiqué de presse des Forces armées estoniennes confirment qu'il s'agissait de F-35 italiens.