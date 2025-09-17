Le Danemark souhaite acheter des avions de patrouille maritime américains P-8A Poseidon

Dans le cadre d'une interview, le ministre de la Défense danois a annoncé l'intérêt poussé du Danemark à vouloir acquérir des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon. Ces avions doivent permettre de combler un trou capacitaire au sein des Forces armées danoises. Ils permettraient de pouvoir surveiller les côtes du Groenland et l'océan Atlantique, notamment au niveau des navires et sous-marins russes jugés de plus en plus hostiles.
Le 15 septembre, la chaine de télévision TV2 publiait une interview de Troels Lund Poulsen, ministre de la Défense danois. Dans cette interview, le ministre annonçait la volonté du Danemark d'acquérir des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon :
"[...] Je préférerai que nous travaillions avec d'autres pays de l'OTAN pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix et pour avoir un plus grand degré de flexibilité. Mais si cela n'est pas possible, je suis également disposé à acquérir nous-mêmes les avions P-8 qui peuvent essentiellement chasser les sous-marins."
Le ministre de la Défense danois a annoncé un budget à deux chiffres, au niveau du milliard de couronnes danoises (10 milliards de couronnes danois = ~1,34 milliards d'euros). Cet achat est effectué dans une optique d'offrir une capacité de patrouille maritime aux Forces armées danoises et notamment, une capacité de lutte de surface (ASW) et anti-sous-marine (ASuW) à l'est du Groenland pour y surveiller les navires de guerre et sous-marins russes ainsi que les navires chinois comme expliqué sur TV2 et dans une publication sur X (ci-après):
"Nous allons avoir une meilleure image de ce qui se passe autour du Groenland et des îles Féroé."
Une décision officielle danoise serait attendue dans les deux semaines sur cet achat potentiel. À noter que le Danemark s'était déjà rapproché de la Norvège il y a quelques mois pour pouvoir louer des heures de vol d'avions de patrouille maritime P-8A Poseidon norvégiens.
Développé et produit par Boeing, le P-8A Poseidon se base sur l'avion de ligne Boeing 737NG mais modifié pour assurer des missions de patrouille maritime. Le premier vol a eu lieu le 25 avril 2009 depuis l'aéroport municipal de Renton (Washington, États-Unis). Depuis, cet avion a été acquis par plusieurs pays à travers le monde : Australie, États-Unis, Inde, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,... Il doit aussi arriver au Canada (14 appareils commandés), en Allemagne (8 commandés),...
Concrètement cet appareil est équipé de nombreux capteurs, avec par exemple son radar situé dans le nez offrant une capacité de détection des périscopes, de créer des images SAR et ISAR,... Une boule électro-optique rétractable située sous le ventre (derrière le train d'atterrissage avant) permet de fournir un flux vidéo de jour comme de nuit aux opérateurs à bord. Des capteurs de guerre électronique permettent au P-8A d'acquérir une capacité ELINT (détection, identification et géolocalisation de radars),... À noter que le P-8A peut aussi être équipés de différents pods spécialisés sous son ventre.
Au niveau de la lutte anti-sous-marine, le P-8A se base sur une capacité d'emport de 129 bouées sonars. Une fois larguées depuis l'appareil, ces bouées sont ralenties dans leur chute par un parachute pour ensuite déployer un capteur sonar, une fois la bouée immergée sous l'eau. En fonction du mode choisi, ces bouées utilisent un mode de recherche actif ou un mode d'écoute passif, tout en renvoyant les informations au Poseidon.
Pour les missions de recherches et sauvetage (SAR), le P-8A peut emporter des kits de survie aérolarguables. En offensif, il peut emporter des torpilles et missiles antinavires, y compris sous ses ailes. D'ailleurs, une image prise fin août 2025 par un spotter (@maurer8photo) confirme que l'intégration du nouveau missile antinavire AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) est en cours. Dans cette optique air-mer, le LRASM doit fournir une solution antinavire moderne aux avions de l'Aéronavale américaine en remplacement du missile antinavire AGM-84 Harpoon.
Enfin, le Poseidon est un avion également pensé pour opérer avec des drones, et notamment le MQ-4C Triton. Malgré une certaine endurance et une capacité à être ravitaillé en vol, le P-8A n'atteint pas l'endurance du drone MQ-4C Triton, annoncée à plus de 24 heures de vol en continu. En revanche, grâce à cette capacité de renseignement maritime de longue durée, les informations transmises par le ou les MQ-4C déployés permettent à un P-8A Poseidon de traiter une menace ciblée... au milieu d'une très large étendue d'eau !
Données techniques
Taille : 39,5 mètres de long, 37,64 mètres d'envergure et 12,83 mètres de haut
Propulsion : 2 turboréacteurs CFM-56-7BE (2x 121,4 kN)
Vitesse maximale : 907 km/h
Plafond : 41000 pieds (12496 mètres)
Masse maximale au décollage : 85,82 tonnes
Portée (sans ravitaillement en vol) : plus de 2225 km (1200 miles nautiques) en comprenant quatre heures de patrouille sur une zone.
Équipage : 9 personnes
Constructeur : Boeing
