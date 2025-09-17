Le Danemark souhaite acheter des avions de patrouille maritime américains P-8A Poseidon

Volonté d'achat

Le 15 septembre, la chaine de télévision TV2 publiait une interview de Troels Lund Poulsen, ministre de la Défense danois. Dans cette interview, le ministre annonçait la volonté du Danemark d'acquérir des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon :

"[...] Je préférerai que nous travaillions avec d'autres pays de l'OTAN pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix et pour avoir un plus grand degré de flexibilité. Mais si cela n'est pas possible, je suis également disposé à acquérir nous-mêmes les avions P-8 qui peuvent essentiellement chasser les sous-marins."

Le ministre de la Défense danois a annoncé un budget à deux chiffres, au niveau du milliard de couronnes danoises (10 milliards de couronnes danois = ~1,34 milliards d'euros). Cet achat est effectué dans une optique d'offrir une capacité de patrouille maritime aux Forces armées danoises et notamment, une capacité de lutte de surface (ASW) et anti-sous-marine (ASuW) à l'est du Groenland pour y surveiller les navires de guerre et sous-marins russes ainsi que les navires chinois comme expliqué sur TV2 et dans une publication sur X (ci-après):

"Nous allons avoir une meilleure image de ce qui se passe autour du Groenland et des îles Féroé."

Une décision officielle danoise serait attendue dans les deux semaines sur cet achat potentiel. À noter que le Danemark s'était déjà rapproché de la Norvège il y a quelques mois pour pouvoir louer des heures de vol d'avions de patrouille maritime P-8A Poseidon norvégiens.