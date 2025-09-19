Groupe Dubreuil : deux nouvelles destinations et un renfort de capacités cet hiver

Cet hiver, les compagnies du groupe Dubreuil vont encore consolider des réseaux déjà bien étoffés. Vers la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), Air Caraïbes proposera ainsi jusqu'à 21 vols par semaine et jusqu'à 17 vols par semaine vers Fort-de-France (Martinique). La Guyane sera desservie à raison de sept vols par semaine vers Cayenne. Le Mexique balnéaire sera desservi trois fois par semaine vers Cancun. La République dominicaine sera desservie d'abord vers Saint Domingue (3 fois par semaine), Punta Cana (7 vols par semaine) et donc Samana, en nouveauté, avec deux vols par semaine à partir du 15 décembre. L'autre nouveauté est la desserte de Saint Martin-Juliana, rejointe trois fois par semaine à partir du 12 décembre.

Jusqu'à 2 quotidiens vers la Réunion pour French bee

De son côté, la compagnie French bee desservira la Réunion jusqu'à 14 fois par semaine, soit une hausse de 5 760 sièges supplémentaires par rapport à l'hiver dernier. Pour le réseau nord-américain, la compagnie desservira Montréal jusqu'à 4 vols par semaine (après un été marqué par un taux de remplissage supérieur à 90%, bien au delà des attentes), New York à raison de 6 vols par semaine, Miami à raison de trois vols par semaine, San Francisco, avec Papeete en prolongation, exploitée à raison de 3 vols par semaine.