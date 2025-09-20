Mandats européens d’incorporation SAF : L’IATA demande à nouveau un assouplissement
Jean-Baptiste HEGUY
publié le 20 septembre 2025 à 14:00

Lors d’une rencontre avec la presse à Singapour à la mi-juillet, Willie Walsh, directeur général de l’IATA (Association internationale de transport aérien) a de nouveau rappelé l’étude mis en avant par Airlines for Europe (A4E) montrant que la production de SAF pour tenir l’objectif de 2030 était à date notoirement insuffisante.

Va-t-on vers un aménagement et/ou un assouplissement des mandats européens d’incorporation de SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable ») ? C’est ce qu’il semblerait tant les compagnies aériennes mondiales se plaignent du retard que prend le marché de carburants d’aviation durable à se mettre en place.

L’impasse de 2030

Pour

Aviation Civile

Lors d’une rencontre avec la presse à Singapour à la mi-juillet, Willie Walsh, directeur général de l’IATA (Association internationale de transport aérien) a de nouveau rappelé l’étude mis en avant par Airlines for Europe (A4E) montrant que la production de SAF pour tenir l’objectif de 2030 était à date notoirement insuffisante.

Va-t-on vers un aménagement et/ou un assouplissement des mandats européens d’incorporation de SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable ») ? C’est ce qu’il semblerait tant les compagnies aériennes mondiales se plaignent du retard que prend le marché de carburants d’aviation durable à se mettre en place.

L’impasse de 2030

Pour mémoire, rappelons que les mandats d’incorporation de SAF ont été

