Mandats européens d’incorporation SAF : L’IATA demande à nouveau un assouplissement

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Lors d’une rencontre avec la presse à Singapour à la mi-juillet, Willie Walsh, directeur général de l’IATA (Association internationale de transport aérien) a de nouveau rappelé l’étude mis en avant par Airlines for Europe (A4E) montrant que la production de SAF pour tenir l’objectif de 2030 était à date notoirement insuffisante.
Va-t-on vers un aménagement et/ou un assouplissement des mandats européens d’incorporation de SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable ») ? C’est ce qu’il semblerait tant les compagnies aériennes mondiales se plaignent du retard que prend le marché de carburants d’aviation durable à se mettre en place.
Pour
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lors d’une rencontre avec la presse à Singapour à la mi-juillet, Willie Walsh, directeur général de l’IATA (Association internationale de transport aérien) a de nouveau rappelé l’étude mis en avant par Airlines for Europe (A4E) montrant que la production de SAF pour tenir l’objectif de 2030 était à date notoirement insuffisante.
Va-t-on vers un aménagement et/ou un assouplissement des mandats européens d’incorporation de SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable ») ? C’est ce qu’il semblerait tant les compagnies aériennes mondiales se plaignent du retard que prend le marché de carburants d’aviation durable à se mettre en place.
Pour mémoire, rappelons que les mandats d’incorporation de SAF ont été
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte