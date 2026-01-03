SpaceX lance un nouveau satellite radar italien Cosmo-SkyMed

C’était le premier lancement orbital de l’année. Une Falcon 9 de SpaceX a décollé de Vandenberg en Californie pour mettre en orbite héliosynchrone le satellite radar de nouvelle génération CSG 3 de l’agence spatiale italienne.
C’était le premier lancement orbital de l’année. Une Falcon 9 de SpaceX a décollé de Vandenberg en Californie pour mettre en orbite héliosynchrone le satellite radar de nouvelle génération CSG 3 de l’agence spatiale italienne.
Initialement prévu le 27 décembre dernier, le lancement avait été reporté à aujourd’hui. Le décollage a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier à 03 h 09 heure de Paris. La mise en orbite a été un succès. CSG 3 (Cosmos-SkyMed FM3) vient remplacer le premier satellite de la constellation déployé en juin 2007. Les satellites approvisionnent l’Italie en images radar pour des besoins civils (analyses risques sismologiques, prévention et gestion des catastrophes, agriculture, sécurité) et militaires.
L’Allemagne dispose aussi d’une constellation nationale de satellites radars à dualité civile et militaire. Mais les deux derniers satellites SARah ont été perdus peu après leur lancement. L’Allemagne et l’Italie viennent en complément de la Composante Spatiale Optique de très haute résolution (CSO), qui compte 3 satellites dont le dernier a été mis en orbite en 2025 par Ariane 6. L’accord de Turin stipule un partage entre la France et l’Italie. Même chose entre la France et l’Allemagne. Mais ces derniers temps, l’heure serait plutôt au repli sur soi. L’Italie se dote actuellement d'une constellation à moyenne résolution IRIDE et l’Allemagne renforce son segment radar-SAR par une future constellation avec Iceye et Rheinmetall. Ces constellations n’ont pas pour ambitions de remplacer la haute précision des satellites SARah ou Cosmo-SkyMed, mais de les soulager par une première analyse et identification des zones à surveiller de près (« Tip & Cue »).
