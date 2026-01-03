SpaceX lance un nouveau satellite radar italien Cosmo-SkyMed

Initialement prévu le 27 décembre dernier, le lancement avait été reporté à aujourd’hui. Le décollage a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier à 03 h 09 heure de Paris. La mise en orbite a été un succès. CSG 3 (Cosmos-SkyMed FM3) vient remplacer le premier satellite de la constellation déployé en juin 2007. Les satellites approvisionnent l’Italie en images radar pour des besoins civils (analyses risques sismologiques, prévention et gestion des catastrophes, agriculture, sécurité) et militaires.

À l’heure des constellations complémentaires