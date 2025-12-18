L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall

La commande est évaluée à 1.7 Md€. Iceye et Rheinmetall se sont alliés pour fournir des images satellites radar à l’armée allemande, dans le cadre de surveillance du flanc Est de l’OTAN de 2026 à 2030.
ICEYE et Rheinmetall ont signé un contrat ce jeudi 18 décembre avec l’office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) pour fournir aux forces armées allemandes des données de reconnaissance radar/SAR. Le projet est appelé SPOCK 1 au sein de la Bundeswehr. Le recours aux données privées complètera le manque de disponibilité satellite souverains, à cause de la perte des deux satellites SARah en 2024.
Le contrat dure jusqu’en 2030 et demande la livraison d’une importante quantité d’images par jour. Une véritable veille continue des activités sur le flan est de l’OTAN, et protéger la brigade allemande en poste permanent en Lituanie près de la frontière biélorusse depuis le mois de mai. C’est la première décision de commande faite avec le gros budget de 35 milliards d’euros consacré au spatial de défense en Allemagne. Ce renfort est clairement identifié comme prioritaire par la stratégie spatiale de défense.
La coentreprise opèrera la constellation, pilotera le transfert des données et la gestion des antennes au sol, puis aura la charge de fluidifier l’analyse avec de l’IA afin de facilité le travail humain d’étude et de décision. L’approvisionnement de données pourrait être à l’avenir complété par un renfort de reconnaissance par des drones sur des zones à intérêts identifiées par les données spatiales, une solution déjà proposée par l’alliance entre l’opérateur satellite américain Planet et le champion allemand des drones Quantum Space.
L’industriel allemand Rheinmetall a cofondé l’entreprise Rheinmetall ICEYE Space Solutions, basée à Neuss à proximité de Düsseldorf, avec l’opérateur finlandais Iceye de satellites radar/SAR. Iceye, qui a déjà fait ses preuves en Ukraine, pilote aujourd’hui plusieurs dizaines de satellites d’imagerie radar/SAR de la surface terrestre, la plus grande flotte privée de ce genre au monde. D’après la compagnie, les images satellites proposent une résolution spatiale de 16 cm.
