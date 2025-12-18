L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall

ICEYE et Rheinmetall ont signé un contrat ce jeudi 18 décembre avec l’office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) pour fournir aux forces armées allemandes des données de reconnaissance radar/SAR. Le projet est appelé SPOCK 1 au sein de la Bundeswehr. Le recours aux données privées complètera le manque de disponibilité satellite souverains, à cause de la perte des deux satellites SARah en 2024.

Le contrat dure jusqu’en 2030 et demande la livraison d’une importante quantité d’images par jour. Une véritable veille continue des activités sur le flan est de l’OTAN, et protéger la brigade allemande en poste permanent en Lituanie près de la frontière biélorusse depuis le mois de mai. C’est la première décision de commande faite avec le gros budget de 35 milliards d’euros consacré au spatial de défense en Allemagne. Ce renfort est clairement identifié comme prioritaire par la stratégie spatiale de défense .

La coentreprise opèrera la constellation, pilotera le transfert des données et la gestion des antennes au sol, puis aura la charge de fluidifier l’analyse avec de l’IA afin de facilité le travail humain d’étude et de décision. L’approvisionnement de données pourrait être à l’avenir complété par un renfort de reconnaissance par des drones sur des zones à intérêts identifiées par les données spatiales, une solution déjà proposée par l’alliance entre l’opérateur satellite américain Planet et le champion allemand des drones Quantum Space.