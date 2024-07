Deux satellites-espions allemands à 800M€ perdus: le déploiement de leur antenne n'avait pas été testé au sol

La genèse du programme SARah

Le programme SARah est une constellation de satellites à imagerie radar développée par l’Allemagne à partir de 2013 afin de remplacer la constellation SAR-LUPE. Les satellites doivent fournir des images haute résolution de la surface terrestre ainsi que des reliefs 3D depuis l'espace. Le programme a été réalisé par OHB System AG en collaboration avec Airbus Defense and Space. La constellation comprend trois satellites : un satellite à antenne réseau phasée et deux satellites réflecteurs radar à synthèse d’ouverture passive basés sur la technologie éprouvée de SAR-Lupe​.

L'imagerie radar par satellite offre des capacités de surveillance, car elle permet de capturer des images haute résolution quelles que soient les conditions météorologiques et l'heure du jour. Elle est cruciale pour des applications militaires telles que la reconnaissance, la surveillance des frontières et la détection de cibles mobiles.

Le système a été commandé par Bundeswehr malgré l’accord initial entre la France et l'Allemagne, où chaque pays apportait une brique technologique afin d'offrir complémentarité et éviter les redondances de coûts. La France devait ainsi développer des satellites à imagerie optique, tandis que l'Allemagne se concentrait sur les images radar. Mais en parallèle du partenariat avec la France, l'Allemagne a décidé de commander deux satellites d'observation optique, rendant l'accord franco-allemand caduc et générant potentiellement une dépendance de la France envers l'Allemagne pour certaines capacités d'observation, comme le souligne la Délégation parlementaire au renseignement dans son rapport d'activité 2019-2020 : « Un équilibre reposant sur une dépendance mutuelle s'était instauré [...], le gouvernement allemand vient toutefois de rompre unilatéralement en autorisant le BND à développer un système autonome d'imagerie optique. Il en résulte une asymétrie franco-allemande, dès lors que la France se trouve de facto dans une situation de dépendance à l'égard de son partenaire allemand, s'agissant de l'imagerie radar »​.