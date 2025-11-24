Renseignement : nouvelle alliance commerciale entre drone et satellite

L’annonce a été faite le 18 novembre, plusieurs mois après l’ouverture d’une filiale allemande du groupe Planet, suivie de plusieurs autres filiales d’acteurs du New Space américain et européen dans le pays. Planet joint son service continu d’observation de la Terre à la reconnaissance par drone de Quantum Space. Ensemble, ils proposent un service de « Tip & Cue » (trucs et astuces), dont le principe est de balayer une large zone pour détecter divers intérêts, comme un changement de terrain, le déplacement d’un véhicule, puis d’y affecter un moyen spécifique pour vérifier l’information et investiguer in situ. Planet fournit le balayage en continu grâce à ses constellations satellite, et Quantum Systems affecte un ou plusieurs drones sur des zones identifiées pour leur intérêt.

Quantum Systems a déjà une certaine expérience de terrain dans la reconnaissance par drone. L’entreprise allemande a déjà livré de nombreux appareils à l’Ukraine . Quantum Systems s’offre donc le luxe un allié de poids avec Planet. Pilier du New Space, le groupe opère la plus large flotte de satellites d’observation de la Terre du monde, Dove Flock. Ce sont des cubesats (nanosatellites dont l’unité de volume est un cube de 10 cm de côté), très légers, peu chers à produire à la chaîne. En dépit de leurs faibles résolutions spatiale et spectrale, les cubesats proposent une large couverture avec une excellente résolution temporelle. A cette constellation, Planet ajoute la constellation SkySat dont la rénovation est en cours avec les satellites Pelican . A terme, Planet disposera de 32 satellites de 30 cm de résolution. Un tantinet moins précis que Pleiades Neo d’Airbus Defence & Space (jusqu’à 15 cm de résolution après post-traitement), le service une fois prêt proposera donc un bien meilleur taux de revisite. En mixant les capacités de ces deux constellations, Planet proposait déjà de faire du « Tip & Cue » dans le domaine du Renseignement. L’ajout des drones de Quantum Systems augmente encore plus la résolution.