L'Allemagne envoie de nouveaux drones de reconnaissance à l'Ukraine

Le drone de surveillance Vector 2 en 1

L’Allemagne a récemment mis à jour sa liste des équipements militaires fournis en soutien à l’Ukraine. Dans les dernières modifications apportées il est possible de constater un ajout de 54 drones Vector conçu par l’entreprise allemande Quantum Systems. Ce drone à voilure fixe peut décoller et atterrir verticalement mais peut aussi être converti en plateforme multicoptère. Transportable par valise ou sac à dos il peut donc être déployé facilement. Une seule personne est, par ailleurs, nécessaire à son fonctionnement, ceci grâce à un logiciel de mission nommé QBase 3D qui génère automatiquement des trajectoires de vol efficaces une fois les zones d'observation et les paramètres de mission définis. Adapté pour les missions de reconnaissances, il dispose de capteurs à cardan électro-optiques (EO) et infrarouges (IR) et offre la possibilité d’effectuer des missions de jour comme de nuit.

Deux heure d’autonomie et 15 km de portée de transmission

Le drone possède une autonomie de deux heures en vol et peut évoluer à une vitesse maximale de 25 mètres par seconde. Lors de ses missions les images capturées par le Vector sont retransmises en temps réel vers plusieurs stations de contrôle au sol à une distance de 15km, qui peut être augmentée jusqu’à 25km à l’aide d’antennes sectorielles. Des algorithmes de détection, d'identification et de suivi automatique prennent en charge l'évaluation des données et le traitement des images avant de transmettre les informations nécessaires aux unités sur le terrain. Grâce à ses caractéristiques, il peut effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), réaliser de la cartographie de zone, de l'évaluation des dommages de combat tout autant que de l’aide à la conduite de tirs d’artillerie, de la recherche et du sauvetage (SAR).

La présence du Vector en Ukraine

Quantum-Systems et son drone 2 en 1 soutiennent l’Ukraine depuis le mois d’août 2022, date à laquelle l’entreprise avait livré un premier lot de 33 Vector. Cet équipement éprouvé au combat semble avoir gagné la confiance des forces ukrainiennes. Une nouvelle commande passée en février dernier ajoutait en effet 105 de ces drones aux équipements ukrainiens, avec un ajout de capacités leur permettant de fonctionner dans des scénarios de refus GNSS (Global Navigation Satellite System). A l’occasion de ce second lot, Quantum-Systems avait aussi annoncé la création d’un centre en Ukraine pour former les opérateurs ukrainiens à la maintenance et l’utilisation des Vector. Ce centre est aussi chargé d’assurer l'entretien des équipements livrés ainsi que la gestion des pièces de rechange et des réparations. Avec ce dernier lot de 54 drones, Quantum Systems aura donc livré 192 Vector à l’armée ukrainienne.