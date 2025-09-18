Le Portugal signe un avenant pour l'acquisition de son sixième KC-390

Avenant au contrat actuel

Embraer et l'État portugais ont signé aujourd'hui l'avenant au contrat actuel pour l'acquisition du sixième avion KC-390 Millennium et l'inclusion de dix nouvelles options d'achat pour des acquisitions potentielles par de futurs pays partenaires. Cet accord s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation des capacités de l'armée de l'air portugaise (PRT AF), dans le but de soutenir les opérations des forces armées et d'accroître leur état de préparation dans le cadre de missions d'intérêt public.

Annoncé à l'ouverture du dernier salon du Bourget

Embraer avait annoncé, le jour de l'ouverture de la 55e édition du Salon du Bourget, que l'État portugais avait décidé d'acquérir un sixième avion KC-390 Millennium. En août 2019, le gouvernement portugais et Embraer ont signé un contrat pour l'acquisition de cinq avions KC-390. Avec cette acquisition supplémentaire potentielle, la flotte de transport de l'armée de l'air portugaise (FAP) comprendra six avions KC-390 de nouvelle génération, ce qui lui permettra d'accroître sa capacité à remplir les missions des forces armées et d'autres missions d'intérêt public. En outre, Embraer et l'armée de l'air portugaise avaient précisé, lors de cette 55e édition du salon du Bourget, l'intention d'inclure dix options d'achat dans le contrat actuel pour d'éventuelles acquisitions futures par des pays européens ou des membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) par l'intermédiaire de l'État portugais, dans le cadre de négociations entre gouvernements. Ce qui doit permettre d'accroître l'interopérabilité et la coopération avec les nouveaux opérateurs de l'avion KC-390, avec des avantages en termes de réduction des coûts liés à la formation, au soutien logistique et au cycle de vie, ainsi que l'implication et le développement croissants du cluster aéronautique portugais.

Un sixième KC-390

« L'acquisition du sixième KC-390 renforce considérablement les capacités stratégiques et opérationnelles de l'armée de l'air portugaise en augmentant de manière substantielle la disponibilité du transport tactique et logistique. Cette expansion de la flotte dote le Portugal d'une plateforme robuste et flexible, permettant une réponse rapide et efficace à un large éventail de missions, englobant à la fois les opérations militaires et le soutien civil d'urgence, aux niveaux national et international. En outre, l'avenant au contrat, qui comprend dix options d'achat, renforcera la base aérienne n° 11 en tant que centre de formation spécialisé, la consolidant comme centre d'excellence pour la formation des pilotes et des opérateurs du KC-390. Il convient de noter que, en tant que premier membre de l'OTAN à exploiter cet avion, le Portugal bénéficie de l'expertise avancée de son personnel de l'armée de l'air, ce qui est essentiel pour le partage des connaissances et la coopération avec d'autres opérateurs alliés », a déclaré le général João Cartaxo Alves, chef d'état-major de l'armée de l'air portugaise.

11 forces aériennes

« La signature de ce contrat, le premier du genre conclu par un opérateur, témoigne de la reconnaissance de la qualité, de l'efficacité opérationnelle et de la capacité multimission de notre avion », a déclaré Bosco da Costa Júnior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. « Le Portugal devient une référence pour les nations européennes et les membres de l'OTAN à la recherche d'un avion de pointe pour équiper et moderniser leurs flottes ». Depuis son entrée en service dans l'armée de l'air brésilienne en 2019, dans l' armée de l'air portugaise en 2023 et dans l'armée de l'air hongroise en 2024, le KC-390 Millennium a prouvé sa capacité, sa fiabilité et ses performances. À ce jour, le biréacteur a été choisi par 11 forces aériennes à travers le monde, dont huit pays européens et sept membres de l'OTAN.

Un appareil largement polyvalent

Le KC-390 Millennium peut effectuer un large éventail de missions, telles que le transport de fret et de troupes et les largages aériens, l'évacuation aéromédicale, la recherche et le sauvetage (SAR), l'aide humanitaire et les interventions en cas de catastrophe (HADR), la lutte contre les incendies et le ravitaillement en vol (AAR), à la fois en tant que ravitailleur et récepteur. En outre, le KC-390 Millennium peut soutenir les opérations de surveillance maritime et de SAR, augmentant ainsi son rayon d'action et son temps de vol grâce au ravitaillement en vol. Sa capacité à opérer à partir de pistes courtes et à ravitailler d'autres avions est essentielle pour répondre aux besoins de défense du Portugal. L'avion a atteint un excellent taux d'achèvement des missions de 99 % avec de faibles coûts d'exploitation. Sa capacité multi-missions et son interopérabilité sont intégrées dès la conception, ce qui permet à l'avion d'être prêt à remplir tous les types de missions requises par les forces aériennes.