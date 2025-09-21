Une première en astrophotographie

Une prise de vue jamais tentée

Les passages devant le Soleil – appelés transits – d’avions ou de la Station spatiale internationale donnent régulièrement lieu à de superbes clichés photographiques, en particulier ceux réalisés par l’astrophotographe français Thierry Legault, l’un des plus talentueux au monde (on se souvient encore de sa fameuse capture en juin 2021 d’un passage de l’ISS devant le Soleil… partiellement éclipsé).

Mais, jusqu’à preuve du contraire, personne n’avait encore tenté l’expérience de placer un filtre solaire hydrogène-alpha (H-alpha) devant son téléobjectif ou son télescope pour capturer le transit d’un… lanceur.

L’astrophotographe américain Andrew McCarthy a tenté l’expérience à l’occasion du décollage depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, d’un lanceur Falcon 9 de SpaceX.

C’était le 5 septembre dernier, à l’occasion du déploiement de nouveaux 28 satellites de la constellation Starlink dédiée à l’internet global (mission 10-57).

Le résultat a été plus que payant.

Des détails invisibles

Andrew McCarthy s’est installé à une distance d’environ 13 kilomètres du pas de tir LC-39A, pour réaliser son cliché, et a utilisé un télescope solaire combiné à une caméra astronomique.

Baptisée « Vaincre la gravité », l’image révèle des détails invisibles en lumière blanche de la chromosphère solaire.

La silhouette du lanceur s’y dessine en ombre chinoise et, par effet d’optique, la chromosphère semble elle-même perturbée par le sillage et les ondes de choc des moteurs Merlin du premier étage en action.