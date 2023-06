Nexter équipe l'hélicoptère H225M Caracal d'un canon de 20 mm : une avancée majeure pour Airbus Helicopters

Le H225M Caracal passe au niveau supérieur grâce à Nexter

L'hélicoptère H225M Caracal, produit par Airbus Helicopters, a franchi une nouvelle étape dans l'optimisation de ses capacités de combat. Grâce à la coopération de Nexter (KNDS), le Caracal va maintenant être équipé d'un canon de 20 mm, une amélioration majeure qui augmentera significativement sa puissance de feu. Le 20 juin, la filiale de KNDS dans un communiqué indiquait que les premiers tirs à partir du Caracal ont eu lieu en avril 2023 et ajoutant que « Ce projet commun fait suite à plusieurs décennies de collaboration, notamment sur la tourelle de 30mm de l'hélicoptère Tigre». Cette nacelle a été spécifiquement conçue pour équiper tous types d'avions et d'hélicoptères légers.

Un Canon de 20mm: une capacité offensive décisive

Nexter, reconnue dans l'industrie pour la conception et la fabrication de systèmes d'armement et de munitions fournira ce nouveau canon de 20mm offrant ainsi à l'hélicoptère H225M Caracal une capacité offensive significative. En effet, le canon FN MAG de 7,62 mm ne permettait pas une telle agilité. Ce nouveau canon est donc une arme polyvalente, capable de traiter une variété de cibles, qu'il s'agisse de véhicules blindés ou de forces ennemies au sol. L'ajout de cette capacité d'attaque au Caracal est une avancé et permettra d'équiper les appareils pour satisfaire les clients actuels (entre autre les forces françaises)

Des perspectives prometteuses pour le futur

Cette collaboration entre Airbus Helicopters et Nexter ouvre de nouvelles perspectives pour le développement futur du H225M Caracal. L'intégration du canon de 20mm montre comment l'innovation et la collaboration peuvent améliorer les capacités des hélicoptères militaires. L'équipement du Caracal avec ce nouveau système d'armes ouvre la voie à de nouvelles configurations pour augmenter encore plus la puissance de feu de l'appareil, offrant ainsi un avantage stratégique indéniable sur le champ de bataille.