AEGEAN reprend deux A321XLR de plus

AEGEAN a annoncé le 17 juillet qu'elle prenait commande de deux Airbus A321neoLR supplémentaires par rapport à ses commandes en cours et anticipe le lancement de vols vers l'Inde en mars 2026. Cette commande porte à 60 le nombre total d’Airbus A320/A321neo commandés par la compagnie, dont 36 ont déjà été livrés.

Rayon d'action jusqu'à 10h30 de vol

Grâce à leurs capacités accrues (+2h30 supplémentaires par rapport à l’A321neo LR, +4h30 par rapport à l’A321neo) et à leur configuration pensée pour le confort, ces nouveaux appareils permettront à AEGEAN d’ouvrir de nouvelles lignes moyen et long-courriers. Leur aménagement sur mesure comprendra 138 sièges seulement, dont 24 suites en classe Affaires avec sièges "full flat", plus d’intimité et un accès direct au couloir. Les deux A321neo XLR, dont les livraisons sont prévues en décembre 2025 et janvier 2026, viendront renforcer significativement la flotte dédiée aux destinations de plus de 4 heures hors Union européenne. Ils s’ajoutent aux quatre A321neo LR commandés en avril 2024 (livraisons prévues en 2027 et 2028).

L'inde, mais aussi l'Océan Indien, le Kenya, le Kazakhstan et le Nigeria

À la suite de ces livraisons, AEGEAN prévoit de lancer cinq vols par semaine vers New Delhi en mars 2026, suivis de trois vols hebdomadaires vers Mumbai à partir de mai 2026. Mumbai deviendra ainsi la deuxième destination du réseau AEGEAN en Inde. Le programme de vols sera communiqué fin septembre, à l’ouverture des ventes. Les prochaines livraisons des A321neo LR en 2027 et 2028 permettront à la compagnie d’envisager d’autres ouvertures de lignes, notamment vers Bangalore, les Seychelles, les Maldives, Nairobi, Almaty et Lagos.