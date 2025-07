Joby augmente sa capacité de production en Californie et ajoute de nouveaux appareils à sa flotte

Joby agrandit son site de Marina

Joby Aviation a annoncé le 15 juillet l'agrandissement de son site de Marina, en Californie, qui permettra de doubler sa capacité de production d'ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) sur ce site. Le site totalise désormais environ 40 300 mètres carrés et permettra de soutenir l'expansion des opérations commerciales. Joby a également élargi son programme d'essais en vol avec l'ajout d'un nouvel avion à sa flotte en pleine expansion.

Un nouvel espace de production

L'ouverture du nouvel espace de production est une avancée majeure pour Joby, qui se prépare à augmenter sa production et à entrer sur le marché. Pour y parvenir, trois atouts clés sont essentiels, selon le constructeur. En s'appuyant sur les meilleurs talents de ses sites de Californie et de l'Ohio, Joby conçoit, construit et teste ses avions aux États-Unis. À l'aide d'outils tels que l'analyse avancée des données et l'impression 3D, Joby produit des composants plus légers, plus résistants et plus flexibles. Grâce à son site de Marina récemment agrandi, la société prévoit de créer des centaines d'emplois à temps plein pour soutenir l'augmentation de la production d'aéronefs.

Intégration verticale

Vient ensuite ce que Joby appelle l'avantage de l'intégration verticale. Joby gère en interne presque tous les aspects de ses avions et de son service de taxi aérien, de la conception et la fabrication à la formation des pilotes et aux opérations. Cette intégration verticale permet d'accélérer le développement, de garantir la qualité et d'accélérer les tests et la certification. Elle permet également à Joby d'adapter rapidement et efficacement sa plateforme à d'autres utilisations, notamment ses tests de propulsion hybride hydrogène-électrique.

Avec le concours de Toyota

Enfin, Joby poursuit une collaboration étroite avec Toyota, dont les ingénieurs sont étroitement intégrés à l'équipe de Joby et fournissent des conseils pour soutenir le travail de Joby dans les domaines de la conception, de la fabrication et de la qualité. Toyota aide également l'équipe de Joby à optimiser les processus, à rationaliser l'assemblage et à offrir des conseils liés au développement d'outils personnalisés afin d'accélérer la production.

24 aéronefs par an

Une fois pleinement opérationnel, le site agrandi de Marina devrait être en mesure de produire jusqu'à 24 aéronefs par an, soit près d'un tous les quinze jours. Il offrira également des capacités clés, notamment sa certification de production initiale par la FAA, des composants conformes aux essais au sol et en vol, des simulateurs de formation des pilotes et la maintenance des avions. Ce site renforce le réseau de fabrication plus large de Joby, qui comprend trois autres installations : Santa Cruz, en Californie, le siège social qui pilote l'innovation et l'architecture des systèmes ; San Carlos, en Californie, qui se concentre sur les groupes motopropulseurs et l'électronique ; et Dayton, dans l'Ohio, une installation récemment rénovée qui fabriquera et testera des composants d'avions pour la ligne de production pilote de Joby. Le site de Dayton démontre les capacités requises pour la certification de production de la FAA et soutient les projets d'expansion des activités de la société. L'installation des équipements est en cours, et la production va s'intensifier pour atteindre à terme 500 aéronefs par an sur ce site.