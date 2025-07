Bell sélectionné pour la seconde phase de SPRINT

Sprint phase 2

Bell Textron a été sélectionnée pour la phase 2 du programme SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies) X-Plane de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dont l'objectif est de mener à bien la conception, la construction, les essais au sol et la certification d'un démonstrateur technologique ou X-plane.

400 à 450 kts et en stationnaire

L'objectif du programme est de doter ces appareils de la capacité de voler à des vitesses comprises entre 400 et 450 nœuds à des altitudes pertinentes et de voler en stationnaire dans des environnements difficiles à partir de surfaces non préparées. Au cours des phases 1A et 1B, Bell a achevé les travaux de conception et de conception préliminaire de l'avion expérimental SPRINT. La phase 2 comprend la conception détaillée et la construction, qui aboutiront à des essais en vol au cours de la phase 3.

Une technologie de rotor repliable

En préparation du développement de l'avion expérimental, Bell a mené à bien d'importantes activités de réduction des risques, notamment la démonstration de technologies de rotor repliable, de propulsion intégrée et de contrôle de vol à la base aérienne de Holloman, ainsi que des essais en soufflerie au National Institute for Aviation Research (NIAR) de l'université d'État de Wichita. Bell a une longue histoire de dépassement des limites et de développement de technologies de levage vertical à grande vitesse, en étant le pionnier de configurations ADAV innovantes telles que les X-14, X-22, XV-3 et XV-15 pour la NASA, l'armée américaine et l'armée de l'air américaine, et continue de s'appuyer sur l'héritage du Bell X-1.