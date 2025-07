Un vaisseau-cargo russe rend hommage à la mission Apollo-Soyouz

Congrès 2025 : la FNAM demande un moratoire fiscal sur l’aérien

Le 2 juillet dernier, la FNAM (Fédération nationale de l’Aviation et ses Métiers) a de nouveau tiré un signal d’alarme concernant l’impact du poids fiscal et financier qui pèse depuis quelques années sur le secteur aérien français et qui le mette en difficultés face à la concurrence, d’autant plus que le secteur doit faire face à un fort surcoût lié à la décarbonation.