Singapore Airlines intègre l'offre "train+avion" de la SNCF

Défilé aérien atypique au-dessus de Paris le 14 juillet

Les trois armées, la gendarmerie, la douane et la sécurité civile fournissent un plateau inhabituel, marqué par le départ d'aéronefs emblématiques et la participation d'unités étrangères plus présents que d'habitude. Le tout sous le parapluie habituel de sécurisation de l'armée de l'air et de l'espace, pour protéger la présence des premiers personnages de l’État.