Le groupe motopropulseur hybride HPU 210 de VoltAero va faire ses débuts aux États-Unis à l'EAA AirVenture.

Nouveau groupe motopropulseur hybride HPU 210

VoltAero fait une entrée remarquée aux États-Unis lors du salon EAA AirVenture qui se tiendra la semaine prochaine, en présentant pour la première fois sur le sol américain son nouveau groupe motopropulseur hybride HPU 210 et en ouvrant les réservations pour la production de ce système de propulsion innovant conçu pour les avions de construction amateur, les avions en kit et les avions légers.

150 kW thermique et 60 kW électrique

Le HPU 210 change la donne dans le domaine de l'aviation générale : combinant un moteur à pistons haute performance de 150 kW dérivé du Kawasaki Ninja H2 SX et un moteur électrique de 60 kW, ce groupe motopropulseur hybride offre une augmentation sans précédent de 40 % de la puissance au décollage et en montée, le tout contrôlé par une seule manette des gaz. Ce système introduit la technologie hybride-électrique brevetée et éprouvée en vol de VoltAero dans une nouvelle catégorie d'avions, offrant une sécurité, une efficacité et des performances accrues.

Démontré à bord du Cassio S de démonstration

« L'EAA AirVenture est le lieu idéal pour présenter notre HPU 210 au marché nord-américain », a déclaré Jean Botti, PDG et directeur technique de VoltAero. « Nous sommes ravis de rencontrer la communauté passionnée des amateurs d'avions de construction amateur et en kit, ainsi que les constructeurs d'avions légers, qui recherchent des options de propulsion nouvelles et efficaces. Et pour la première fois, nous prendrons les réservations pour les créneaux de production du HPU 210, directement sur notre stand », ajoute Jean Botti. Pour développer le HPU 210, VoltAero s'est appuyé sur son expérience acquise au cours des plus de 185 heures de vol et 25 000 kilomètres parcourus avec l'avion de démonstration hybride électrique Cassio S. Le HPU 210 offre une assistance électrique – permettant une réduction de 50 % de la distance de décollage-, mais également une flexibilité en matière de carburant (AVGAS, biocarburant, carburant automobile sans plomb). S'ajoutent une faible consommation de carburant en croisière (seulement 38 litres/heure) un TBO (Time Between Overhaul, temps entre révisions) estimé à 1 500 heures.

Premières livraisons aux clients prévues pour fin 2026

Le HPU 210 sera livré sous forme d'ensemble complet clé en main, comprenant un moteur thermique, un moteur électrique, un réducteur et une unité de commande électronique. Les premières livraisons aux clients sont prévues pour fin 2026 depuis le site de production et le siège social de VoltAero à Rochefort, en France.