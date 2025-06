Crash Air India : le bilan monte à 260 victimes, et un miraculé a échappé à la mort

Alors que le monde de l'aérien est secoué par le crash du Boeing 787-8 d'Air India qui a eu lieu jeudi 12 juin à 13h39 heure locale (8h09 TU) peu après le décollage à Ahmedabad, et qui a fait au moins 260 morts selon un bilan encore provisoire, au moins un passager de l'avion est parvenu à sortir miraculeusement du crash. Ce rescapé a été signalé en fin de journée par le commissaire de police d'Ahmedabad à l'agence de presse ANI et l'information a été confirmée par les autorités sanitaires.

Le miraculé est de nationalité britannique

L'homme, blessé aux yeux et aux pieds, est âgé de 40 ans et est de nationalité britannique. L'homme était assis au siège 11A de l'avion et a été interrogé par le journal indien Hindustan Times. "Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi. J'étais terrifié. Je me suis levé et j'ai couru. Il y avait des débris d'avion tout autour de moi", a déclaré le miraculé sur son lit d'hôpital.

Rappelons que l'avion a percuté un immeuble qui était occupé par des étudiants en médecine. ll y avait 242 passagers et membres d'équipage à bord du vol 171. Le bilan de victimes inclut donc des personnes qui habitaient dans la zone résidentielle où l'avion s'est écrasé. Selon les autorités sanitaires, au moins une quarantaine de personnes sont soignées dans différents hôpitaux. Espérons que figurent encore parmi eux des survivants.