Défense : L'Inde a réussi à mettre la main sur le missile chinois air-air PL-15E

Missile chinois air-air PL-15E : une "trouvaille d'importance" pour l'Inde, les Etats-Unis et l'Europe

Les habitants du village de Kamahi Devi, dans le district de Hoshiarpur, dans l'État du Pendjab, au nord de l'Inde, ont fait une "trouvaille d'importance non seulement pour l'Inde et ses forces armées mais aussi pour les Etats-Unis et l'Europe. Ils ont en effet trouvé un missile air-air longue portée PL-15E de la force aérienne pakistanaise, fabriqué en Chine, dans un état presque intact. "Les images de la scène montrent que la majeure partie du corps du missile est intacte, avec le gouvernail et les pales de l'élévateur complets. Le cône du nez du missile était cassé, et des pièces susceptibles d'être celles du système de guidage se trouvaient à proximité", raconte Vietnam.vn.

Et de poursuivre : "Le missile porte le numéro de série P15E12203039 et les mots « China Electronics Technology Group Corporation, 55th Institute » sont clairement visibles sur le corps du missile. Le missile PL-15E, de par sa conception, s'autodétruira s'il manque sa cible après avoir manqué son carburant. Mais en raison d'un mécanisme d'autodestruction défectueux, le missile a accidentellement « atterri en toute sécurité » dans un champ indien". Ce missile PL-15E relativement intact est donc une occasion unique d'étudier les caractéristiques techniques et tactiques du missile ainsi que ses limites, trouvant ainsi des solutions techniques et tactiques pour faire face à un missile air-air à qui des observateurs prêtent des vertus.

Percer les secrets du missile PL-15E

Puis, Vietnam.vn poursuit en s'appuyant sur la presse indienne qui manifestement a "phosphoré" sur la "trouvaille" et ses conséquences. "Pour protéger le secret du missile, la Chine a créé un alliage spécial mélangé à un matériau composite en carbure de silicium, qui créera de faux signaux lors du balayage aux rayons X. Le laboratoire de l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) peut-il analyser les matériaux utilisés pour fabriquer le radar de guidage du missile PL-15 ?.... L’Inde doit encore importer 60 % des composants des avions de combat Tejas. L’Inde peut-elle donc produire les trois principaux composants du missile : le radar AESA, le moteur à double impulsion et la liaison de données anti-brouillage ?"

Et Vietnam.vn de poursuivre : "Les composants de fabrication du radar AESA sont en nitrure de gallium (GaN T/R), qui nécessite un substrat de plaquette d'une pureté de 99,9999 % ; Mais les usines de semi-conducteurs les plus avancées d'Inde utilisent encore des procédés de 28 nanomètres, et la qualité de leurs plaquettes est inférieure d'un tiers à celle de la Chine. La formule du carburant utilisée pour le moteur à double impulsion peut être appelée « code chimique ». Alors que le problème de stabilité du carburant de la fusée indienne Astra reste non résolu et qu'il n'y a pas de solution après trois explosions en laboratoire".

Et ainsi de suite.....