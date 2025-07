Le X-59 de la NASA passe aux essais de taxiage

Le X-59 aux essais de taxiage

L'avion de recherche supersonique X-59 de la NASA ou Quesst (acronyme de Quiet SuperSonic Transport ou avion de transport supersonique discret) a officiellement commencé ses essais au sol, marquant ainsi la première fois que cet avion expérimental unique en son genre se déplace par ses propres moyens. Le pilote d'essai de la NASA Nils Larson et l'équipe X-59, composée de personnel de la NASA et du sous-traitant Lockheed Martin, ont réalisé le premier essai de roulage à basse vitesse de l'avion à l'usine 42 de l'armée de l'air américaine à Palmdale, en Californie, le 10 juillet 2025.

Vers le premier vol

Ces essais au sol constituent la dernière série d'essais au sol du X-59 avant son premier vol. Au cours des prochaines semaines, l'avion augmentera progressivement sa vitesse, jusqu'à effectuer un essai au sol à grande vitesse qui le mènera juste avant le point où il décollerait. Au cours des essais à basse vitesse, les ingénieurs et les équipages de vol ont surveillé le comportement du X-59 lorsqu'il se déplaçait sur la piste, afin de valider des systèmes critiques tels que le contrôle de l'appareil et son freinage. Ces vérifications permettent de garantir la stabilité et le contrôle de l'avion dans diverses conditions, donnant ainsi aux pilotes et aux ingénieurs l'assurance que tous les systèmes fonctionnent comme prévu.

Établir de nouveaux seuils de bruit acceptables

Le X-59 est la pièce maîtresse de la mission Quesst de la NASA, qui vise à démontrer la possibilité d'un vol supersonique discret en réduisant le bang sonique bruyant à un « bruit sourd » équivalent à son grand maximum à celui d'un claquement de porte de voiture. Les données recueillies à partir du X-59 seront partagées avec les autorités réglementaires américaines et internationales afin d'éclairer l'établissement de nouveaux seuils de bruit acceptables, fondés sur des données, pour les vols commerciaux supersoniques au-dessus des terres.