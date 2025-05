Le F-47 aura une autonomie double de celle du F-22 Raptor

Plus de 1 852 km d'autonomie pour le F-47

Le futur chasseur de sixième génération destiné à équiper l'US air Force, le Boeing F-47 NGAD ou Next-Generation Air Dominance aura un rayon d'action de plus de 1 000 miles -soit plus de 1852 km-, près du double de celui du F-22 (qui lui dispose d'une autonomie en combat de 460 nm soit 850 km). L'US Air Force prévoit d'en acquérir plus de 185, selon les déclarations du chef d'état-major de l'Armée de l'Air américaine, le général David W. Allvin, dans un message publié sur un média social.

Increment 1 et CCA

Le premier avion de combat collaboratif, appelé Increment 1, aura un rayon d'action de plus de 700 miles (soit 1 296 km), ce qui est supérieur à celui du F-22 ou du F-35, a révélé l'US Air Force, laquelle prévoit d'en acquérir plus de 1 000. L'US Air Force a également précisé qu'il faudra plus de temps que prévu pour que les deux avions de combat collaboratif (CCA), soit les YF-42A et YF-44A, développés respectivement par General Atomics et Anduril, effectuent leurs premiers vols. En ce qui concerne ces derniers, l'US Air Force a annoncé avoir commencé les essais au sol le 1er mai 2025 pour le programme Collaborative Combat Aircraft. Ces phases d'essais seront axées sur les systèmes de propulsion, l'avionique, l'intégration de l'autonomie et les interfaces de contrôle au sol. Ces évaluations permettront de valider les performances, d'éclairer les futures décisions de conception et de préparer les systèmes pour les essais en vol qui auront lieu plus tard dans l'année.

Une autonomie (pour le moment) supérieure au futur F/A-XX de l'US Navy

Une illustration montre les F-15E/EX, F-16, F-22, F-35, F-47 et les deux drones de combat collaboratif, soit les YFQ-42A et YFQ-44A. Le descriptif mentionne l'entrée en service opérationnel, son rayon d'action, sa vitesse et une description très sommaire de ses capacités furtives. Autre détail d'intérêt, le rayon d'action du F-47 semble dépasser celui du F/A-XX, soit l'équivalent du NGAD destiné à l'aéronavale américaine, l'US Navy. Le contre-amiral Michael Donnely, directeur de la guerre aérienne de la marine, a déclaré lors d'une récente convention de la Navy League que le F/A-XX aurait un rayon d'action supérieur de 25 % à celui du F-35C ou du F/A-18E/F.