Lutte anti-drone : Northrop Grumman va équiper l’armée américaine des munitions spécifiques

La production des munitions se fera dans les locaux de Northrop Grumman e Plymouth et Elk River dans le Minnesota, au laboratoire de balistique du groupe en Virginie Occidentale, ainsi qu’à l’usine de munitions de Radford. Northrop Grumman a mis en place une chaîne d’approvisionnement de sorte à pouvoir répondre au besoin urgent des armées de ce genre de munitions. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’usage massif des drones est devenu quotidien en zone de guerre. Il est devenu crucial de pouvoir s’en défendre à moindre coût, et sans avoir à prendre le temps de viser. Ce dernier point est proposé par la munition XM1211, conçue avec l’aide du programme conjoint du Pentagone pour les munitions et les armements. Les pays alliés seraient intéressés dans leur lutte anti-drone , avec la recrudescence des survols de zones stratégiques, comme celui de l’Ile Longue jeudi soir, où se trouvent les sous-marins nucléaires français .