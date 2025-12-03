Airbus forcé de réduire ses objectifs pour 2025

Ce 2 décembre, Airbus a annoncé baisser ses livraisons de 820 avions comme initialement prévu à 790. A la fin novembre, 657 appareils ont été livrés, d’après des sources (ce chiffre sera confirmé ou non par Airbus le 5 décembre).

En cause, les révélations par Bloomberg et Les Echos d’un problème de qualité dans des panneaux métalliques du fuselage de l’A320. Airbus a confirmé le problème à l’Agence France Presse, en précisant avoir remonté l’origine du problème. Les panneaux sont fournis par un sous-traitant. Airbus garantit que tous les panneaux récemment construits sont désormais conformes au cahier des charges. Selon le constructeur, le nombre de panneaux concernés était limité et seule une partie des 628 avions concernés par ce problème devront faire l’objet de mesures supplémentaires.