Airbus forcé de réduire ses objectifs pour 2025
Daniel Chretien
publié le 03 décembre 2025 à 15:30

195 mots

Nouveau coup dur pour le constructeur européen après les révélations sur des problèmes de qualité de panneaux de fuselage. Airbus a été contraint de réduire son objectif de livraison pour 2025.

Ce 2 décembre, Airbus a annoncé baisser ses livraisons de 820 avions comme initialement prévu à 790. A la fin novembre, 657 appareils ont été livrés, d’après des sources (ce chiffre sera confirmé ou non par Airbus le 5 décembre).

En cause, les révélations par Bloomberg et Les Echos d’un problème de qualité dans des panneaux métalliques du fuselage de l’A320. Airbus a confirmé le problème à l’Agence France Presse, en précisant avoir remonté l’origine du problème. Les panneaux sont fournis par un sous-traitant. Airbus garantit que tous les panneaux récemment construits sont désormais conformes au cahier des charges. Selon le constructeur, le nombre de panneaux concernés était limité et seule une partie des 628 avions concernés par ce problème devront faire l’objet de mesures supplémentaires.

Ce problème de qualité surgit seulement quelques jours après l’identification d’un risque de corruption de données du calculateur ELAC équipant les avions A320. Près de 6000 appareils avaient été cloués au sol au début du weekend dernier, par précaution, le temps de faire une mise à jour du logiciel. Lundi, Airbus déclarait le retour à la normale sauf pour moins d’une centaine d’avions qui ont besoin d’une intervention physique.

03/12/2025 15:30
