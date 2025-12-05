Bombardier ouvre bientôt son centre de maintenance aux Emirats Arabes Unis

Deux semaines après la clôture du Dubai Air Show , les nouvelles aux Moyen-Orient continuent de poindre. Le constructeur canadien Bombardier se félicite des progrès du chantier de son futur centre de MRO à l’aéroport d’affaire Al Bateen. La structure du bâtiment principal et du hangar est en place. S’étendant sur 11 150 m², le centre compte un hangar de 5 110 m² et d’un dépôt de pièces dédié. Le centre pourra accueillir les gammes d’avions d’affaire du constructeur : Learjet, Challenger et Global. Le centre pourra aussi réaliser la maintenance du Global 8000 , dont l’arrivée prochaine est lourde d’enjeux pour Bombardier qui espère en faire un nouveau modèle de l’avion d’affaire.

Le centre a un rôle fort dans la stratégie d’une implantation durable de Bombardier au plus proche de ses clients au Moyen-Orient, dont le marché explose. Le centre présente aussi un enjeu pour l’aéroport Al Bateen, qui espère devenir une plaque tournante incontournable dans la région. Le centre créera aussi une centaine d’emplois qualifiés, ce qui est bienvenu dans la stratégie des Emirats Arabes Unis de devenir toujours plus souverains dans les métiers de l’aéronautique.

Bombardier poursuit son œuvre d’export avec confiance, avec une récente annonce d’expansion majeure aux Etats-Unis, avec un nouvel établissement de service à Fort Wayne (Indiana) depuis cet automne.